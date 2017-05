Fortes pluies en Côte-d’Ivoire: Yasmina sur les sites sinistrés de Cocody

« Ce vendredi 26 mai, tôt dans la matinée, je me suis rendue avec le député suppléant Malick Diabaté et nos assistants bénévoles sur les différents sites sinistrés au cours des fortes pluies de ces dernières 48h. Il s’agissait une fois de plus (hélas) de transmettre ma compassion aux familles endeuillées et, tout en constatant les dégâts, de rappeler aux riverains les mesures conservatoires à adopter. »

Saisons des pluies : Les numéros à composer pour appeler au secours

AIP – Le comité interministériel de gestion des crises a communiqué, vendredi, en plus de ceux des secours habituels, une série de numéros, gratuits, à lancer pour les appels de détresse en cette saison des pluies, en l’occurrence le 20 25 00 40, le 20 25 79 89, le 20 25 79 79 et le 22 50 80 50 pour les inondations. Les administrations parties au comité étaient en réunion au cabinet du ministère de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, Claude Isaac Dé, au lendemain de deux jours de pluies diluviennes ayant occasionné huit décès.

