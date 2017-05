Côte-d’Ivoire Bouaké: Le porte-parole des démobilisés arrêté, la traque se poursuit

Par Connectionivoirienne

Le porte-parole des ex-combattants démobilisés de Bouaké (de la Cellule 39), Diomandé Mégbê a été arrêté ce vendredi par les forces de sécurité massivement déployées dans Bouaké dès les premières heures du soulèvement des ex-rebelles.

Selon les premières informations, son arrestation serait intervenue alors qu’il visitait des blessés du mouvement de protestation de ce début de semaine.

Mardi, le mouvement des démobilisés s’était soldé par officiellement 4 morts suite à l’intervention musclée des forces de l’ordre pour disperser la manifestation. Le gouvernement avait dégagé sa responsabilité dans cette affaire. Mais pour rétablir l’ordre dans l’ancienne capitale de la rébellion de 2002, un déploiement massif de policiers et gendarmes est venu en appui à ceux sur place à Bouaké. Des unités de la Brigade anti-émeute parties d’Abidjan, des Crs et des escadrons de gendarmerie des villes environnantes ont pris d’assaut la ville. Depuis mardi, début des émeutes, ils ont littéralement engagé une traque des fauteurs de trouble. Ces derniers avaient gagné les localités environnantes de peur d’être pris. Des blessés, selon nos informations ont ainsi évité les centres de santé où ils devaient être pris en charge. Jeudi, les forces de l’ordre ont envahi les grins (espace de thé, servant d’agoras à ciel ouvert) et Qg pour les démanteler les uns après les autres.

D’autres informations font état de ce que ces ex-combattants aguerris au maniement des armes s’organiseraient pour revenir à la charge, déterminés à se faire entendre. Pour l’instant les forces régulières ont pris le dessus et la quiétude serait de retour à Bouaké, selon certains habitants joints au téléphone.

Diomandé Mégbê qui vient d’être arrêté est détenu à la brigade de recherche de la ville, nous fait savoir un correspondant local de presse.

SD à Abidjan

