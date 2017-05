Cache d’armes en Côte-d’Ivoire: Le message de l’ex-ministre Sidiki Konaté à son « Frère Soul »

Le chef de protocole de Soro Guillaume et pionnier de la rébellion MPCI lancée en Côte-d’Ivoire en 2002 ne manque pas de soutiens au sein de ses camarades de lutte. Pour preuve, il était accompagné hier lors de sa première audition à la Brigade de recherche de la gendarmerie à Abidjan par Touré Moussa et Yves Zogbo Junior.

Un autre pionner de l’entourage de l’actuel président du parlement ivoirien, Sidiki Konaté n’a pas attendu trop longtemps pour apporter son soutien à son ancien compagnon des forces nouvelles, Kamagaté Souleymane dit Soul to Soul.

Le message de l’ex-ministre Sidiki Konaté

«Frère Soul

Pour que la vérité triomphe, mets-toi à la disposition de l’enquête suite aux allégations.

# courage #

En Dieu Seul nous croyons »

Commentaires Facebook

Commentaires