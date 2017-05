Claude Koudou et les pro-Gbagbo en Côte-d’Ivoire: Rien que des discours de haine, calomnie et irrévérence

La Côte-d’Ivoire est désormais inscrite dans le calendrier normal des élections. L’enjeu majeur reste l’élection présidentielle de 2020. Alassane Ouattara, comme il s’y est engagé, ne sera pas candidat. La campagne électorale pour la succession de Ouattara s’ouvre dès à présent. Les partis politiques membres du RHDP, la coalition au pouvoir, sont à la recherche de la meilleure stratégie pour se succéder à eux-mêmes. L’opposition est en cours de reconstruction.

Nous traversons une période qui se caractérise par une absence d’offre politique, sous la forme d’un programme et de propositions, pour les années 2020-2025. À cela s’ajoutent la grogne sociale et la répétition des mutineries. Il est encore trop tôt. Les grands partis politiques de gouvernement, le Rdr, le Pdci et le Fpi, minés par leurs contradictions, ne sont pas prêts. Aucune figure charismatique ne se détache encore, ni au Rdr, ni au Pdci, ni au Fpi, ni dans un autre parti, pour succéder à Ouattara.

Chacun sait que la nature a horreur du vide. C’est justement pendant cette période d’incertitude électorale que se font entendre des voix isolées dont le seul objectif est de créer de l’instabilité et de la division, de nourrir des sentiments de haine à l’égard des individus, afin de créer les conditions d’une reconquête du pouvoir par la violence. Ce que les « noyaux durs » d’un camp ne peuvent obtenir par les urnes, ils veulent l’arracher par les armes.

C’est dans ce « vide pré-électoral » que se glissent des prises de parole comme celle de Claude Koudou.

Alassane Ouattara y est présenté, non pas comme le Président de la République qui aurait échoué dans la reconstruction du pays, mais comme le « chef des mutins emprisonnés dans son propre engrenage » de violence et qui ne se maintient au pouvoir que par une fraude électorale massive. Comme tous les propos outranciers fondés sur la calomnie, le discours haineux de Claude Koudou a peu de chance de convaincre les Ivoiriens, mais il peut influencer les esprits les plus faibles à travers sa diffusion sur les réseaux sociaux.

L’opposition est dans son rôle lorsqu’elle critique le gouvernement. Est-elle dans son rôle, lorsqu’elle permet à des individus isolés de créer ce climat de haine et de violence ?

Calomniez ! Calomniez ! Il en restera toujours quelque chose !

Dommage pour la construction de la démocratie et les débats d’idées, surtout que je m’étais entendu dire que Claude Koudou serait titulaire d’un Doctorat.

Est-il donc Docteur es haine, rumeurs, intoxication et calomnie ?

Mme Yolande Assemian

Commentaires Facebook

Commentaires