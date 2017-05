Côte-d’Ivoire: Soul To Soul à nouveau convoqué à la brigade de recherche ce lundi matin

« Affaire cache d’armes »

Kamaraté Souleymane alias Soul To Soul à nouveau à la brigade de recherche au plateau, ce lundi 29 mai, pour son audition dans « l’affaire découverte d’armes » dans un domicile privé à Bouaké. Il s’était présenté le vendredi 26 mai 2017 dernier pour être entendu et l’audition a été renvoyée à, ce lundi 29 mai, selon une source proche du procureur de la République.

Rappelons que dans la nuit du dimanche 14 mai, alors que des militaires manifestaient pour revendiquer des primes à Bouaké, il a été découvert des armes (des kalachnikovs, des munitions et des lance-roquettes ) dans l’une des propriétés de Soul To Soul, chef du rpotocoler du Président de l’Assemblée nationale. Le président du parlement ivoirien Guillaume Soro avait d’ailleurs appelé au calme et invité son chef du protocole à se mettre à la disposition des enquêteurs pour élucider la question.

Tigane Jean Bavane

Fratmat.info

