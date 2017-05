Le broyage de fèves de cacao en hausse de 10,6 % depuis le début de la saison en Côte-d’Ivoire

(Agence Ecofin) – En Côte d’Ivoire, le volume de fèves de cacao broyées s’est établi à 301 000 tonnes, entre le 1er octobre et le 30 avril dernier, selon les données du Groupement professionnel des exportateurs de café et de cacao (GEPEX), rapportées par Reuters. Ce chiffre représente une hausse de 10,6% par rapport au volume enregistré, un an plus tôt.

Cette progression a été particulièrement marquée durant le mois d’avril, avec un volume de fèves broyées culminant à 42 000 tonnes, soit une amélioration de 31% par rapport à au même mois de l’année dernière (32 000 tonnes).

En Côte d’Ivoire, le segment de la transformation est dominé par le Singapourien Olam, le Français Cémoi et le Suisse Barry Callebaut.

La nation éburnéenne qui possède une capacité de broyage annuelle de 720 000 tonnes, a transformé 492 000 tonnes de la fève en 2015-2016, selon les données de la Banque mondiale, datées d’avril dernier.

Le pays occupe le second rang en ce qui concerne la quantité de cacao broyée, derrière les Pays-Bas (520 000 tonnes en 2015-2016).

