Man faits divers: Sita bat sa rivale jusqu’à la faire avorter

Koné Sita, 26 ans mère de 2 enfants et commerçante a battu sa rivale jusqu’à la faire avorter. Cet acte-là lui coûtera 12 mois d’emprisonnement.

En effet, Koné Sita vit maritalement avec Diané Loceni avec qui elle à 2 enfants. Ayant su que celui-ci entretient une relation intime avec Koné Mafla et qui était déjà enceinte de son concubin, elle décide de sévir. Ainsi Koné Sita va aller de provocations en injures grossières à l’endroit de sa présumée rivale, qui si rien n’est fait, va lui ravir son pseudo mari.

Puisqu’elles habitent toutes les 2 le même quartier, Sita va mettre en pratique son plan diabolique puisque les injures ne suffisent plus. Elle va d’abord se jeter sur Mafla dans la rue avant de se rendre, le 18 mai 2017 chez celle-ci à la maison. Sita l’insulte proprement sa rivale avant de se jeter sur elle et lui marche dans le ventre alors que Mafla portait une grossesse de trois mois. « (…) c’est à cause de cette maudite grossesse là que tu ne veux pas laisser mon mari non ? Tu vas accoucher ça aujourd’hui et tout va finir » martèle Koné Sita, visiblement déterminée à en finir.

À la barre du tribunal de Man dans l’ouest de la Côte-d’Ivoire, devant lequel Koné Sita a comparu mardi 23 mai, elle fait croire que c’est Koné Mafla qui l’a de tout temps provoqué. Aussi va-t-elle plus loin pour soutenir qu’elles se sont plutôt battus.

Puisque cela faisait la troisième fois que Sita battait Mafla et la troisième fois était à deux doigts d’être dramatique pour sa rivale, elle a été condamnée à 12 mois d’emprisonnement assorti de sursis et à 50.000 Fr amande. Elle paiera en outre la somme de 100.000Fr à dame Koné Mafla à titre de dommage et intérêts

Doumbia Balla Moise

( district des montagnes)

