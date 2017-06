Après le retrait de la loi sur la presse et l’audiovisuel en Côte-d’Ivoire Méambly remercie Ouattara

Après le retrait momentané des lois portant régime juridique de la presse et de la communication audiovisuelle du programme du mercredi 31 mai 2017 de la session plénière de l’Assemblée nationale, le président du groupe parlementaire « Agir pour le Peuple », Méambly Tié Evariste Edouard, a remercié, dans un courrier dont nous avons reçu copie, le président de la République, Alassane Ouattara. Nous vous proposons cette lettre.

Assemblée Nationale de Côte d’Ivoire

Groupe parlementaire « Agir pour le Peuple »

16 BP 983 Abidjan 16

Téléphone : 21-24-16-25

Abidjan, le 31 Mai 2017

A

S.E.M ALASSANE OUATTARA

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

DE COTE D’IVOIRE

Objet : Remerciements après le retrait des deux projets de loi sur la presse et l’audiovisuel

Excellence Monsieur le Président de la République,

C’est avec une joie indicible que je vous écris encore ce jour après que le Ministre de la Communication, de l’Economie numérique et de la Poste, Porte-parole du gouvernement, M. Bruno Nabagné KONE, a annoncé, sur son compte tweeter, le mardi 30 mai 2017, que « le gouvernement à l’écoute des populations, décide de se donner un peu plus de temps pour l’adoption des textes de loi sur la presse et l’audiovisuel. Cela laissera le temps au gouvernement d’entendre et d’analyser les critiques et de faire la pédagogie nécessaire pour ce type de texte ».

Ainsi, les deux projets de lois jumelles sur les médias ont été retirés momentanément du programme de la session plénière de l’Assemblée nationale du mercredi 31 mai 2017.

Cette annonce a été bien accueillie, à juste titre, dans le monde des médias et de la société civile ivoirienne.

Excellence Monsieur le Président de la République,

Nous même, à la tête de notre Groupe parlementaire « Agir pour le Peuple », avions demandé le retrait de l’article 90 et l’amendement de certains articles de ces projets de loi relatif au régime juridique de la presse et à la communication audiovisuelle en Côte d’Ivoire.

En effet, l’Union nationale des journalistes de Côte d’Ivoire (Unjci) nous avait invité à participer à la traditionnelle journée mondiale de la liberté de la presse, le mercredi 3 mai 2017, à Cocody. Nous y avons répondu présent en participant à la marche pour témoigner notre soutien entier et total à la presse. A cette occasion, toutes les organisations professionnelles nous avaient demandé d’être leur « avocat » au Parlement pour obtenir le retrait de certains articles et l’amendement d’autres. Ainsi, le vendredi 5 mai 2017, bien que n’étant pas membre de la Commission des Affaires sociales et culturelles de l’Assemblée nationale, nous avons participé au débat quand le ministre de la Communication, de l’Economie numérique et de la Poste, M. Bruno Nabagné KONE, est venu, au nom du gouvernement, défendre le projet de loi relatif au régime juridique de la presse et de la communication audiovisuelle en Côte d’Ivoire.

Le lundi 29 mai 2017, nous animions un point-presse, à notre cabinet à Marcory, pour demander le retrait de l’article 90 de ce projet de loi et révéler 7 autres amendements que notre groupe parlementaire proposait.

Excellence Monsieur le Président de la République,

Dans cette déclaration de presse, nous indiquions que la Côte d’Ivoire, qui aspire à l’émergence, ne doit pas laisser l’article 90 dans cette loi si importante sur la presse. Nous soulignions que si on maintenait cet article, on passera de la dépénalisation des délits de presse contenue dans la loi sur le régime juridique de la presse de 2004 à la pénalisation des délits de presse. Dès lors, nous précisions que cela pouvait être interprété que comme un grave recul de la liberté de la presse que des organisations internationales comme Reporter sans frontière (Rsf) pouvaient sanctionner dans les classements dressés chaque année.

Excellence Monsieur le Président de la République,

Nous avons été heureux d’apprendre, le mardi 30 mai 2017, que ces projets de loi ont été retirés, pour le moment, du Parlement. Cette décision est à votre honneur. En reportant ce vote, vous et votre gouvernement, démontrez, une fois encore, que vous êtes à l’écoute des préoccupations de votre peuple.

Nous voudrons vous informer que la quasi-totalité des députés sont heureux de ce grand acte hautement républicain que vous venez de poser.

Sachez, Excellence Monsieur le Président de la République, que nous et notre Groupe parlementaire « Agir pour le peuple » serons toujours là pour vous soutenir dans l’intérêt supérieur du peuple ivoirien.

C’est pourquoi, nous en profitons pour vous exhorter, une fois de plus, pour la décrispation de l’atmosphère socio-politique, à faciliter la libération des prisonniers proches de l’ancien régime, notamment les anciens ministres Hubert Oulaye et Assoa Adou, Koua Justin, Dahi Nestor…

Recevez, Excellence Monsieur le Président de la République, nos salutations les plus distinguées et notre respect les plus profonds.

Le Président du Groupe Parlementaire « Agir pour le Peuple »

M. MEAMBLY Tié Evariste

