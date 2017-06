Laurent Gbagbo 72 ans: 6 années d’absence de la Côte d’Ivoire mais toujours dans le cœur de ses partisans

Par Connectionivoirienne

Ce qui s’est passé à Abidjan ce 31 mai

31 mai 1945 – 31 mai 2017, cela fait 72 ans pleins que l’ancien président de la République de Côte d’Ivoire (octobre 2000 – avril 2011) est né. Ce 72e anniversaire, il l’a passé dans la cellule de 12 m² à La Haye, tout comme les cinq derniers, loin des siens, loin de sa terre natale de Côte d’Ivoire. Depuis le 29 novembre 2011 qu’il est détenu à la Cour pénale internationale, Laurent Gbagbo n’est pas si isolé qu’on le croyait. Il s’informe sur l’actualité de son pays, lit des bouquins et écrit quelques pans de ses mémoires. Comme ce livre cosigné avec l’auteur français François Mattei « Pour la vérité et la justice » qui a battu des records de vente.

Ses partisans croient dur comme fer à son retour. Et les dernières révélations dans le déroulement de son procès les confortent plus que jamais dans leur espoir de voir le Woudy bientôt sur les bords de la lagune Ebrié. En effet l’un des événements phare, à savoir la tuerie des 7 femmes d’Abobo vient d’être gravement mis en doute par un expert pourtant mandaté par le procureur qui était très sûr de son fait. En affirmant que les tâches retrouvées sur le tee-shirt pris sur l’une des victimes n’étaient pas des tâches de sang, l’expert porte un coup de massue à l’échafaudage du plan commun de Fatou Bensouda.

A Abidjan, ses plus irréductibles partisans ont célébré dans la sobriété l’événement. Au siège des journaux « Le Temps » et « La Voix Originale » qui lui sont proches, ils ont fait la fête avec coupure du gâteau au menu. C’était une occasion de souvenir où on a rappelé les grandes œuvres de l’homme politique. Au nom de la nouvelle plateforme EDS qui comprend le Fpi et des mouvements politiques et de la société civile, Pr. Georges Armand Ouégnin a dépeint l’humaniste, l’homme d’Etat, l’homme de paix et de réconciliation qu’est Laurent Gbagbo. « Le Président Laurent GBAGBO n’a jamais connu la rancune et il n’y a jamais eu de place et il n’y aura jamais de place pour la haine dans son cœur de chair », relève-t-il. Puis de conclure : « Notre rôle sur le terrain est de ne jamais cesser de dénoncer cette grave injustice qui lui est faite et de réclamer ici et maintenant sa libération. C’est pourquoi dans les prochaines semaines EDS se réserve le droit de lancer un appel solennel à tous les démocrates d’ici et d’ailleurs pour un grand rassemblement afin d’exiger la libération du président Laurent Gbagbo ».

De nombreux africains ont également joint leurs voix à cet élan de célébration à travers des messages forts en thèmes. « Je suis Gabonais mais pour moi Laurent Gbagbo fait partie de l’histoire africaine. C’est un grand Homme. J’ai étudié la crise ivoirienne et franchement les Ivoiriens vont regretter cet Homme toute leur vie », a écrit par exemple Ronny Evouana Obame.

S. Debailly à Abidjan

sdebailly@yahoo.fr

Commentaires Facebook

Commentaires