Côte-d’Ivoire: L’association des souscripteurs de Monhevea ne reconnaît pas Ouattara Kouakou et François Anoma

Avant de vous transmettre très prochainement notre communiqué officiel à la suite des rebondissements de ce jour relativement à la crise de l’agrobusiness dans notre pays, nous portons à votre connaissance ou vous rappelons que l’Association des Souscripteurs de MONHEVEA.COM (ASM) ainsi que ses membres ne sont nullement représentés par Ouattara KOUAKOU et François ANOMA qui prétendent s’exprimer au nom et pour le compte de tous les souscripteurs d’agrobusiness, alors qu’il n’en est rien. Ceci n’est autre qu’une énième mascarade à l’image des tristement célèbres « Sabary Days » auxquels nous assistons depuis quelques mois maintenant dans notre pays.

Ces deux individus que nous avons déjà dénoncé depuis le 30 avril 2017 à l’occasion d’une sortie similaire à celle de ce jour 1er juin 2017, ont décidé, pour leur part et de leur propre chef, de participer à leur façon, au braquage de nos investissements orchestré par notre gouvernement au mépris des souffrances qu’endurent des milliers d’investisseurs ivoiriens et non ivoiriens, malgré toutes solutions amiables proposées.

Toutefois, la collecte des dossiers pour l’action judiciaire en préparation pour la défense de nos droits lésés et bafoués (et dont les détails sont fournis sur notre site internet et sur notre page Facebook), lancée depuis le 8 mai suit son cours jusqu’au 18 juin 2017, et nous invitons tous les souscripteurs de MONHEVEA.COM à ne pas se laisser distraire par les œuvres de fourberie dont se servent une fois de plus nos autorités, tout en participant massivement, chaque fois qu’il sera demandé, à toutes les actions vouées à exiger la gestion du processus de paiement par notre partenaire (dont nous estimons jusqu’à ce jour n’avoir jamais été victime d’escroquerie) , lui-même, qui jusque-là, reste disposé à le faire.

Par ailleurs nous vous invitons à vous interroger et à investiguer sur la sincérité et la véracité des actions menées par les personnes citées plus haut. Car en effet, toutes nos réunions et rassemblements pacifiques antérieurs pour information et dénonciation de cette forfaiture du gouvernement ivoirien, ont toujours été sévèrement réprimés, tout comme notre conférence de presse du 11 Mars 2017 nous a été interdite, tandis que l’on fait part belle aux sieurs Ouattara KOUAKOU et Jean-François ANOMA (faisant l’objet de soupçons de réception de pots de vins et aujourd’hui sous protection policière aux frais du contribuable ivoirien), dans les locaux du Ministère de l’Economie aux côtés du contesté Administrateur séquestre avec diffusion sur les antennes du média officiel RTI1.

Vous souhaitant très bonne réception, recevez nos cordiales salutations.

