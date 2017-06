Ambassade de Côte-d’Ivoire aux USA: Le Cl-major Yao Adjoumani porte désormais le grade de Général de Brigade

Célébration de l’excellence et reconnaissance du mérite.

C’est le sens de la signature du décret présidentiel du 1er janvier 2017 portant promotion au grade de Général de Brigade, le Colonel-Major Yao Adjoumani, Attaché de Défense près l’ambassade de Côte d’Ivoire aux États -Unis d’Amérique. Cette cérémonie s’est déroulée le vendredi 26 mai 2017 à l’ambassade , en présence de SEM Daouda Diabaté, Ambassadeur de Côte d’Ivoire aux USA, du personnel de la Chancellerie, des Attachés de défense des pays africains et de nombreux invités. A tout seigneur tout honneur. Le promu a indiqué que cette promotion est à mettre à l’actif de Dieu et de traduire sa reconnaissance aux autorités ivoiriennes. « Je remercie tout particulièrement le Président de la République, SEM Alassane Ouattara, Chef de l’État, Chef Suprême des Armées pour le choix qu’il a bien voulu porter sur ma modeste personne pour faire partie de la très sélective classe de généraux de notre Armée. Vous savez, comme on le dit souvent « beaucoup sont appelés mais il y a peu d’élus » et de traduire également toute sa reconnaissance au Ministre auprès du Président de la République chargé de la Défense, Mr Alain Richard Donwahi, pour l’avoir proposé au Président pour être promu au garde de Général de Brigade .Quant à l’ambassadeur Daouda Diabaté, il a adressé ses félicitations au nom du personnel de l’Ambassade et souhaité plein épanouissement dans son nouveau grade.

Et conformément à une tradition bien ancrée, la cérémonie s’est terminée par une collation offerte par le Général de Brigade Yao Adjoumani.

Samuel Tia à Washington , DC( Source Lebanco.net)

