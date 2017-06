Côte-d’Ivoire: Ouattara annule les nouvelles nominations au Conseil café-cacao, dont des proches de Bédié

«Ahmed Diomandé [choisi pour le compte du ministère du Commerce], Sylvie Glaourou [interprofession et des producteurs], Djikalou Martyrs [représentant les exportateurs], Mariame Françoise Koné Bédié [broyeurs et exportateurs de fèves GEPEX] et Guy Koizan [représentant des institutions bancaires], vont devoir patienter avant de prendre fonction pour les plus chanceux, au sein du Conseil café-cacao en Côte-d’Ivoire.

En effet depuis le mercredi 31 mai, «Le chef de l’État ivoirien Alassane Ouattara n’a pas trouvé mieux que de geler toutes les nominations des nouveaux administrateurs du Conseil Café Cacao (CCC), l’organe public chargé de la gestion de la filière café cacao», rapporte Jeune-Afrique.

Pour la petite histoire, Mariame Bédié est l’épouse de Jean-luc Bédié, fils de l’ex président Henri Konan Bédié et Guy Koizan, beau-frère de Bédié, frère de son épouse Henriette.

«Certains noms proposés posent problème et des vérifications supplémentaires sont en cours», a confié à Jeune Afrique une source proche de la présidence.

«Ce n’est pas la première fois que des nominations sont gelées», a indiqué Bruno Koné, le porte-parole du gouvernement ivoirien.

La filière cacao est dans la tourmente depuis la chute des cours du produit sur le marché international et la vente par anticipation jugée douteuse par plusieurs opérateurs au premier trimestre de cette année. Cette filière est depuis quelques mois pilotée par un conseil interministériel.

Hervé Coulibaly avec Jeune-Afrique

