26 ans plus tard la Côte-d’Ivoire retrouve un siège au Conseil de Sécurité des Nations-Unies

La Côte-d’Ivoire vient d’être élue pour un mandat de deux ans au conseil de sécurité des Nations-Unies, comme membre non permanent.

Selon plusieurs experts, il s’agit d’une belle victoire pour la diplomatie ivoirienne.

Il faut en effet remonter à 1991 pour voir le nom de la Côte-d’Ivoire apparaitre comme membre du Conseil de Sécurité.

Le Conseil de sécurité de l’ONU se compose de 15 membres dont 10 non permanents sans véto, élus pour deux ans et 5 membres permanents avec droit de veto que sont la Chine, les États-Unis d’Amérique, la Fédération de Russie, la France et le Royaume-Uni.

Des États tels que le Nigeria, l’Afrique du sud, l’Égypte, le Brésil ou l’Inde sont souvent désignés comme potentiels futurs membres permanents avec droit de véto.

Pour plusieurs experts il est inadmissible que l’Afrique, tout un continent, n’ait pas un droit de véto.

Les résolutions sur les pays africains francophones sont généralement l’œuvre de la France, ancienne puissance coloniale.

Ces résolutions sont presque toujours prises selon les intérêts de la France au détriment des intérêts africains.

Sylvie Kouamé

