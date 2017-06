Propos de Soro sur le rajeunissement de la classe politique ivoirienne dominée par des vieux politiciens de 70 ou 80 ans.

«Quand on me dit que je suis impatient, je suis choqué. Entre Emmanuel Macron, qui est président de la France à l’âge de 39 ans, et moi-même, qui ai 45 ans et pas encore président, qui est impatient ? J’ai commencé mon engagement politique et syndical en 1991.»

Extrait d’interview à Bloomberg, à lire sous ce lien.

