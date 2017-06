A Bouna en Côte-d’Ivoire deux chefs de village jetés en prison pour non-respect d’une décision de justice

Dah Tangba et Dah Tchohinin, respectivement chefs des villages de Tcharapkedouo et Daoudouo, localités situées dans la sous-préfecture de Bouko (Bounkani ) Nord-Est, ont été placés vendredi, en mandat de dépôt à la maison d’arrêt et de correction de Bouna, pour non respect d’une décision de justice prise par la section de tribunal portant sur une portion de terre conflictuelle.

Ils ont été arrêtés par les éléments de la brigade mobile de gendarmerie de Bouna. Une vaste portion de terre encore inexploitée et située à équidistance de trois villages à savoir Tcharapkedouo, Daoudouo et Tchokolodouo fait naitre un conflit entre les populations de ces localités car chacune se dit être le « vrai » propriétaire.

AIP

