Côte d’Ivoire: Soro va selon toute vraisemblablement bientôt lancer un « mouvement politique »

Réconciliation: Alain Lobognon annonce «une coalition politique, pour bientôt» !

Alain Lobognon, député-maire de Fresco ne veut rester en marge de la dynamique de la réconciliation nationale en Côte d’Ivoire. L’ex-ministre de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs annonce d’ailleurs « pour bientôt, une coalition politique » en faveur de ce processus.

Il appelle l’ensemble des Ivoiriens à se joindre à lui pour que son projet aux fins de la cohésion sociale soit implémenté. « Préparez-vous à rejoindre la coalition, qui sans tabou porte les rêves des Citoyens qui réclament le Pardon et la Réconciliation dans notre pays », écrit M. Lobognon sur les réseaux sociaux, sans plus de détails sur les membres fondateurs et la dénomination de cette formation.

Et de rappeler: « N’oublions pas l’appel de la fillette lors de la campagne électorale de 2010 (faisant allusion à une affiche de campagne de l’ex-Président Gbagbo Ndr) : J’ai 8 ans. Je suis née pendant la guerre. Je veux grandir dans la Paix. À 18 ans en 2020, cette fille et ses amis nés dans nos divisions décideront de l’avenir de la Côte d’Ivoire. Osez avec eux la Réconciliation ».

Au nom de la paix du pardon et de la réconciliation, le Parlementaire donne donc rendez-vous aux habitants de la Côte d’Ivoire dans les « prochains jours ».

Edouard Koudou

Fratmat.info

Commentaires Facebook

Commentaires