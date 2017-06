Zinédine Zidane au Panthéon des plus grands coaches avec le Real Madrid

Le douzième titre de champion d’Europe du Real Madrid, brillant vainqueur de la Juventus Turin samedi à Cardiff (4-1), porte la marque de Cristiano Ronaldo et de Zinédine Zidane. Le Portugais a encore repoussé ses limites en signant un doublé. Le Français a lui aussi réalisé le sien

Zinédine Zidane a permis au Real de devenir la première équipe depuis le Milan AC d’Arigo Sacchi à conserver sa couronne. Une performance où « El Maestro » aura joué une part prépondérante.

« Si vous m’aviez dit que je vivrais ça quand j’étais gamin, je ne vous aurais pas cru. » Même en tant qu’adulte, Zinédine Zidane ne doit pas en revenir. Et nous avec, avouons-le. Comme si la vie du double Z se devait de suivre un scénario impeccable, digne des meilleurs blockbusters hollywoodiens.

Le technicien français est finalement encore un novice au plus haut niveau. Ce n’est que le 4 janvier 2016, il y moins de dix-huit mois, que Zinédine Zidane a pris les rênes du Real. Un Real en manque de confiance où le passage de Rafael Benitez avait mis le feu dans un vestiaire boosté par les egos. Ce 3 juin 2017, la dynamique a clairement changé.

L’homme qui transforme tout ce qu’il touche en or est d’ores et déjà dans le panthéon des plus grands coaches européens que la C1 ait connu. C’est bien simple, en réalisant le doublé 2016-2017, il a fait mieux que les Mourinho, Ancelotti ou Ferguson qui n’avaient jamais réussi pareille performance. Le Milan AC d’Arigo Sacchi et ses deux couronnes continentales (1989-1990) a donc trouvé un successeur. 27 ans plus tard…

La question : Où s’arrêtera Zidane ?

Il n’est sur le banc du Real Madrid que depuis un an et demi. Il a déjà deux titres de champion d’Europe et un titre de champion d’Espagne à son actif. Et les superlatifs commencent sérieusement à manquer pour qualifier le parcours de Zinédine Zidane à la tête du club merengue. Peu nombreux sont les entraîneurs qui ont remporté deux titres de champion d’Europe. Ils sont encore plus rares à l’avoir fait sur deux années consécutives. Et ils ne sont que deux à avoir réussi cette performance lors de ses deux premières années en tant qu’entraîneur. José Villalonga. Et Zidane

