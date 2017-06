10 morts et une cinquantaine de blessés, Londres frappée par un nouvel attentat

Trois hommes ont tué au moins 7 personnes dans le quartier du London Bridge, avec une camionnette puis en menant des attaques au couteau. Ils ont par la suite été abattus par les policiers.

Camionnette folle fonçant sur les passants, agressions au couteau contre des clients de pubs, scènes de chasse à l’homme et touristes en panique dans une ambiance d’hélicoptères en patrouille, de policiers en armes et d’ambulances fonçant toutes sirènes hurlantes. Les abords du London Bridge, zone d’intense vie nocturne à Londres, sont restés en état de siège toute la nuit du samedi 3 au dimanche 4 juin après l’attentat qui a causé la mort d’au moins six personnes et l’hospitalisation de plus de 48 blessés, dont un policier.

L’attaque, qualifiée par la police de « terroriste », intervient moins de deux semaines après l’attentat contre l’Arena de Manchester qui a fait 22 morts, et à cinq jours d’élections législatives cruciales. Le ministre des affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a fait savoir dimanche matin que quatre Français étaient blessés, dont un dans un état grave.

Trois assaillants abattus

Tout a commencé peu après 22 heures lorsqu’une camionnette blanche venant du nord de Londres et fonçant probablement à près de 80 km/heure a zigzagué délibérément à la sortie du London Bridge, renversant plusieurs piétons. Les trois occupants du véhicule en sont ensuite sortis sur Borough High Street, l’artère qui prolonge le pont vers le sud, pour se ruer sur des consommateurs de bars et pubs du quartier de Borough Market.

« J’ai vu une camionnette rouler en zigzag en tentant de faucher un maximum de personnes. Les gens essayaient d’échapper à la course du véhicule. J’ai ensuite essayé d’aider les blessés, des jeunes essentiellement », a raconté un témoin, Alessandro, à la BBC. « Trois hommes sont sortis avec des couteaux de 30 centimètres de long et ont commencé à poignarder des gens au hasard sur Borough High Street, a relaté un autre. J’ai vu une jeune fille touchée à la poitrine. »

Des vidéos partagées sur les réseaux sociaux montraient la police entrer dans des bars et des restaurants pour sommer sans ménagement les clients de se coucher sous les tables, en hurlant : « Baissez-vous, baissez-vous. »

Des coups de feu ont été entendus ensuite et la photo de deux hommes à terre dont l’un portait sur la poitrine des dispositifs ressemblant à des ceintures d’explosifs. Peu avant 4 heures, dimanche matin, la police a fait savoir que les trois auteurs de l’attentat avaient été abattus dans les huit minutes suivant l’attaque et que leurs ceintures d’explosifs étaient fausses. Selon Scotland Yard, il n’y aurait pas eu d’autres assaillants.

« Des policiers armés ont alors réagi très rapidement et courageusement et ont fait face aux trois suspects qui ont été abattus dans le Borough Market », a déclaré l’officier de police spéciale Mark Rowley. Les suspects portaient de fausses vestes explosives, a-t-il précisé.

