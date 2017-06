CÃ´te-d’Ivoire: Une autre dÃ©lÃ©gation de soldats dÃ©mobilisÃ©s reÃ§ue par le ministre Amadou KonÃ©

Une autre délégation de démobilisés a été entendue, vendredi 2 juin 2017, par le ministre des Transports, Amadou Koné.

Cette audience intervient après qu’une première délégation ait été reçue par le ministre Hamed Bakayoko de l’Intérieur, le mercredi 31 mai.

«Il nous a reçus et il nous a rassuré que le gouvernement allait se prononcer bientôt. Donc on reste à l’écoute. Le ministre du Transport nous a dit qu’il y a une bonne nouvelle pour nous à l’horizon. On va attendre», indique un démobilise de Bouaké, cité par Radio France internationale.

Le 23 mai, à Bouaké a eu lieu un affrontement entre forces de sécurité et les soldats démobilisé qui occupaient le corridor sud, en guise de réclamation de primes. Cet affrontement a tourné au drame, faisant morts parmi les démobilisés. Une semaine plus tard, a eu lieu la rencontre avec le ministre de l’Intérieur pour entamer des discutions.

