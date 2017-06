Côte-d’Ivoire: Après les mutineries des militaires participent à la 3è opération «grand ménage» de Korhogo

Quelques 150 militaires ont pris part samedi à la 3ème opération « Grand ménage » de Korhogo aux côtés des civils, a constaté l’AIP. C’est la première fois que des forces de l’ordre se joignaient aux civils pour faire le « Grand ménage » dans la ville la plus propre du pays.

La ville de Korhogo, qui a remporté le prix d’excellence de la ville la plus propre, successivement en 2015 et 2016, organisait pour la 3ème fois l’opération « Grand ménage » depuis son lancement, le 4 mars 2017, par le ministre de la Salubrité, de l’environnement et du développement durable, Anne Ouloto. (AIP) kaem/tm

Commentaires Facebook

Commentaires