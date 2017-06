Côte d’Ivoire: Le processus de désarmement des ex-combattants a été « un échec », selon un ancien officier

Edwige FIENDE

Le lieutenant Moussa Binaté, ancien officier casernement du site d’ex-combattants à Yopougon (Ouest d’Abidjan) de 2011 à 2015, a estimé, en réaction aux mouvements d’humeur de ces derniers, que le processus de désarmement, démobilisation et de réintégration a été un échec, dans un entretien avec ALERTE INFO.

Avez-vous des informations sur les négociations du gouvernement avec un groupe d’ex-combattants venus de Bouaké ?

Pour être réaliste, moi je n’appelle pas ça des négociations. Quand on connait les vrais problèmes, il faut aller à l’essentiel. Le gouvernement ne joue pas franc jeu, j’ai plusieurs fois attiré l’attention des autorités sur tout ce que vit le pays aujourd’hui.

Que reprochez-vous au gouvernement ?

J’étais celui qui gérait le plus grand site de regroupement en Côte d’Ivoire, je connais la mentalité de ces combattants. Je pense que l’ADDR a été un échec. Ils ont préféré prendre des gens qui n’ont rien à voir avec les ex-combattants, avec la complicité de certains responsables des sites de regroupement, pour les profiler et les insérer dans l’armée et des corps paramilitaires. L’ADDR est le seul responsable de cette crise, les responsables doivent répondre de leurs actes.

Qu’est-ce que les ex-combattants exigent ?

Ce n’est pas une exigence. Chaque ex-combattant après le DDR devait percevoir cinq millions Fcfa, rien n’a été donné. La réinsertion a été mal faite, ça a été un échec. Il y a eu la crise postélectorale qui a changé la donne, on devait faire venir des forces de la CEDEAO, ce qui n’a pas été le cas. Ce sont les Ivoiriens, aidés par leurs frères d’arme qui ont fait le travail. Quand on promet, il faut le faire. Cette promesse était de leur donner 12 millions Fcfa plus des maisons. Personne n’a reçu quelque chose. Nous sommes dans une situation interminable.

Des sommes avait été remises aux démobilisés, pourquoi exiger encore d’autres primes ?

Les premiers ont reçu 800.000 Fcfa, la 2e vague la moitié de cette somme et la troisième n’a rien reçu. La quatrième vague a voulu déposer les armes, on dit l’opération est finie.

On pousse des gens à faire le DDR, à certains on tend des billets et on ne donne rien à d’autres. Ils sont des milliers, cette dernière vague. Nous sommes dans une situation où il y aura toujours des crises à répétition.

Le gouvernement vous a t-il fait des propositions ?

Aucune proposition.

Doit-on s’attendre à d’autres soulèvements ?

Tout à fait, pire que ce que vous avez vu. Où allons-nous ? J’ai été victime d’injustice sur mon site de regroupement, la semaine passée, des frères d’arme ont été assassinés par leurs collègues, c’est dramatique c’est pourquoi j’ai demandé une enquête internationale.

Le gouvernement a fait état d’une grenade qui a explosé en leur sein.

Je suis déçu de ceux qui sont en face. Nous connaissons les séquelles d’une grenade. Les corps des combattants que j’ai vus à Bouaké, je pense qu’ils ont été tués par balles, il ne faut pas se voiler la face. Le ministre a peut-être été mal informé.

Est-ce à dire que des ex-combattants détiennent toujours des armes ?

Tout à fait, c’est ce côté qui me fait peur. Et ce sont des milliers de personnes. Il suffit de rassurer ces personnes, elles vont les déposer. Rien n’est clair à l’horizon, je me demande si nos autorités sont informées de ce qui se passe au pays.

