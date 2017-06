Côte-d’Ivoire: Un zodiac de la sécurité présidentielle chavire à Assinie, 3 gendarmes tués et des blessés

Par Connectionivoirienne

Au moins trois membres de l’Unité d’intervention de la gendarmerie nationale (Uign), ont trouvé la mort dans le chavirement de leur embarcation hier dimanche 4 juin.

Selon les premières informations, il s’agirait d’un zodiac transportant des éléments l’Unité d’intervention de la gendarmerie nationale, affectés à la garde présidentielle. Le zodiac qui transportait au moins six gendarmes selon dés témoins, a chaviré dans l’après-midi du dimanche 4 juin. Le premier bilan fait état de 3 morts et de 3 blessés transportés d’urgence par hélicoptère vers les hôpitaux d’Abidjan.

L’accident s’est produit selon les témoins à la passe d’Assinie. « En cette période de saison des pluies, le zodiaque n’a pas résisté au fort courant et aux vagues dans cette partie très agitée entre la lagune et la mer. Le poids des équipements, la qualité des gilets, n’auraient pas permis aux hommes de résister face à la violence des flots », indique le site politikafrique.info, très proche de la présidence ivoirienne. Selon ce site qui serait dirigé par l’époux français de la chargée de communication de l’Ambassade de Côte-d’Ivoire en France, la Première dame Dominique Ouattara se trouvait «avec des convives» dans la résidence présidentielle. Alassane Ouattara était en déplacement à Monrovia pour un sommet de la CEDEAO. « Les agents des forces de sécurité tentaient de faire une manœuvre en quittant le côté Lagune pour rejoindre la mer et pour se positionner en face de la résidence présidentielle », rapporte le même site.

Assinie/Assouindé est une station balnéaire située à environ 90 km d’Abidjan, très prisée, surtout depuis l’attaque terroriste survenue à Grand-Bassam. De nombreux officiels ivoiriens [le couple présidentiel et plusieurs ministres] ainsi que de nombreux opérateurs économiques possèdent de grosses résidences luxueuses dans cette station.

