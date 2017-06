La longue liste des footballeurs professionnels morts en activité, pas que des Africains

Liste des footballeurs morts sur un terrain

L’article suivant est une liste des footballeurs morts sur un terrain de football durant une partie ou un entraînement, qui sont morts directement sur le terrain ou après une blessure survenue sur le terrain. Face à l’augmentation des morts, la FIFA annonce le 31 août 2007 que des examens cardio-vasculaires seront effectués1, une mesure qui était déjà en place dans certains pays depuis quelques années, comme en Italie.

Source: https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_footballeurs_morts_sur_un_terrain

Joueurs décédés

Date Nom du joueur Âge Équipe Notes

13 janvier 1889 Drapeau : Angleterre William Cropper 26 Drapeau : Angleterre Staveley Victime d’une rupture intestinale dans un match contre Grimsby Town, il meurt le lendemain.

11 janvier 1892 Drapeau : Écosse James « Daddy » Dunlop 21 Drapeau : Écosse St Mirren Durant un match amical contre Abercorn, il tombe sur un morceau de verre lui inoculant le tétanos. Dix jours plus tard, il décède à l’âge de 21 ans2.

25 mai 1896 Drapeau : Écosse James Logan 25 Drapeau : Angleterre Loughborough FC Meurt d’une rechute de pneumonie pendant le match.

29 novembre 1896 Drapeau : Angleterre Joe Powell 25 Drapeau : Angleterre Woolwich Arsenal Meurt du tétanos après s’être cassé le bras contre Kettering Town en 1896.

Janvier 1900 Drapeau : Angleterre James Collins Drapeau : Angleterre Sheppey United Meurt du tétanos, causé par une blessure survenue sur le terrain3.

27 août 1902 Drapeau : Pays de Galles Di Jones 35? Drapeau : Angleterre Manchester City Meurt des suites d’une infection causée par une entaille au genou.

27 octobre 1906 Drapeau : Angleterre David « Soldier » Wilson 23 Drapeau : Angleterre Leeds City Souffre d’une attaque cardiaque lors du match contre Burnley, probablement due à un tabagisme important. Il tente de retourner sur le terrain malgré la douleur4.

8 avril 1907 Drapeau : Écosse Tommy Blackstock 25 Drapeau : Angleterre Manchester United Succombe après avoir donné un coup de tête dans le ballon lors d’un match contre St. Helens.

Janvier 1908 Drapeau : Angleterre Frank Levick 26 Drapeau : Angleterre Sheffield United Levick se casse la clavicule en jouant contre Newcastle United le jour de l’an 1908 et contracte une pneumonie pendant sa convalescence. Il meurt d’insuffisance cardiaque le 1er février 1908 à Sheffield5.

29 décembre 1909 Drapeau : Écosse James Main 23 Drapeau : Écosse Hibernian Lors d’un match le jour de Noël 1909, alors qu’Hibernian rencontre Partick Thistle à Firhill sur un terrain gelé, Jimmy Main est percuté par un joueur de Thistle et blessé à l’estomac. Il meurt 4 jours plus tard.

19 février 1916 Drapeau : Angleterre Bob Benson 33 Drapeau : Angleterre Arsenal Mort d’une rupture de vaisseau sanguin après un match avec Reading6,7.

7 janvier 1921 Drapeau : Angleterre Horace Fairhurst 27 Drapeau : Angleterre Blackpool Souffre d’une blessure de la tête contre Barnsley en décembre 1920 ; meurt des suites de ses blessures le mois suivant.

22 mai 1921 Drapeau : République fédérative socialiste de Yougoslavie Nikola Gazdić Drapeau : République fédérative socialiste de Yougoslavie Hajduk Split Le jeune attaquant meurt de la tuberculose après un grand match contre Građanski Zagreb8.

11 novembre 1923 Drapeau : Angleterre Tom Butler Drapeau : Angleterre Port Vale Meurt du tétanos 8 jours après s’être cassé le bras durant un match.

13 mars 1927 Drapeau : France Georges Le Bidois 26 Drapeau : France Stade olympique de l’Est Au cours d’un match de fin de saison du championnat de DH de Paris, le gardien de l’équipe de France Georges Le Bidois reçoit un coup de pied violent à la carotide du Suisse Pollitz. Il succombe dans les vestiaires. À l’annonce de son décès, la partie est interrompue9,10.

4 avril 1927 Drapeau : Belgique Albert Van Coile 27 Drapeau : Belgique Cercle Brugge Il décède à la suite d’une blessure subie lors d’un match amical face à l’US Tourcoing, qui provoque une hémorragie interne et une déchirure intestinale non diagnostiquées à temps.

3 mai 1927 Drapeau : Chili David Arellano 24 Drapeau : Chili Colo-Colo Le 3 mai 1927 à Valladolid (Espagne), alors que l’équipe de Colo-Colo fait une tournée en Espagne, David Arellano souffre d’une péritonite, à la suite d’un choc avec un autre joueur dans un match. Amené rapidement dans la clinique la plus proche, il décède peu après.

30 avril 1927 Drapeau : Angleterre Sam Wynne 30 Drapeau : Angleterre Bury Meurt des suites d’une pneumonie sur le terrain durant le match contre Sheffield United, bien que Bury dise qu’il est mort d’une hémorragie cérébrale11.

5 septembre 1931 Drapeau : Écosse John Thomson 22 Drapeau : Écosse Celtic Il meurt dans un choc avec Sam English, joueur du Rangers FC, lors d’un Old Firm en 193112.

17 juin 1933 Drapeau : Islande Jon Kristbjornsson 22 Drapeau : Islande Valur Reykjavik Il souffre d’une blessure à la tête lors d’un match de championnat islandais, le 13 juin 1933. Il est amené à l’hôpital où il meurt de ses blessures le 17 juin 193313.

1er décembre 1934 Drapeau : Angleterre Sim Raleigh 25 Drapeau : Angleterre Gillingham Meurt après un choc tête contre tête avec un joueur de Brighton & Hove Albion.

5 février 1936 Drapeau : Angleterre Jimmy Thorpe 22 Drapeau : Angleterre Sunderland Diabétique, le gardien est tombé dans un coma dont il n’est jamais sorti, attribué au traitement brutal qu’il a reçu sur le terrain pendant un match contre Chelsea. Sa mort conduit à la règle interdisant aux joueurs de botter le ballon quand il est dans les bras du gardien.

1er avril 1951 Drapeau : Brésil Mitotônio 35 Drapeau : Brésil Ceará Succombe durant le match d’une hémorragie causée par une congestion de l’estomac14.

Août 1953 Drapeau : États-Unis John Kirkby 23 Drapeau : Pays de Galles Wrexham Meurt d’un arrêt cardiaque sur le terrain15.

14 juillet 1963 Drapeau : Roumanie Constantin Tabarcea 26 Drapeau : Roumanie Petrolul Ploieşti Meurt d’une activité anormale du thymus16.

25 février 1967 Drapeau : Angleterre Tony Allden Drapeau : Angleterre Highgate United Meurt foudroyé durant un match de quart-de-finale de la FA Amateur Cup contre Enfield FC17.

11 mai 1969 Drapeau : URSS Eduard Dubinski 34 Drapeau : URSS Union soviétique Le 31 mai 1962, lors du match contre la Yougoslavie comptant pour le 1er tour de la phase finale de la Coupe du monde au Chili, le joueur yougoslave Muhamed Mujić tacle Doubinski et lui brise la jambe. Cette blessure entraînera un sarcome dont il décédera 7 ans plus tard.

1er juillet 1973 Drapeau : République fédérative socialiste de Yougoslavie Nikola Mantov 23 Drapeau : République fédérative socialiste de Yougoslavie FK Osogovo Meurt d’une attaque cardiaque à la 10e minute d’un match contre FAS 11 Oktomvri18.

16 décembre 1973 Drapeau : Portugal Pavão 26 Drapeau : Portugal FC Porto Meurt d’une attaque cardiaque lors d’un match de championnat19.

18 mai 1977 Drapeau : Angleterre Tony Aveyard 21 Drapeau : Angleterre Scarborough Meurt de blessures reçues à la tête durant un match20,21.

27 août 1977 Drapeau : Belgique Michel Soulier 27 Drapeau : Belgique Union Royale Namur Meurt à la suite d’une attaque lors d’un match de coupe belge à l’extérieur contre le Sporting d’Anderlecht au Parc Astrid22. Un stade de Namur sera renommé en son honneur.

30 octobre 1977 Drapeau : Italie Renato Curi 24 Drapeau : Italie Perugia Meurt à la suite d’une attaque cardiaque lors du match de Serie A contre la Juventus. Le stade sera ensuite renommé en son honneur.

21 avril 1980 Drapeau : France Omar Sahnoun 24 Drapeau : France FC Girondins de Bordeaux Il meurt d’une attaque cardiaque lors d’un entraînement.

5 novembre 1981 Drapeau : Algérie Hocine Benmiloudi 26 Drapeau : Algérie CR Belouizdad Lors d’un match de première division contre l’USM Aïn Beïda, il meurt à la suite d’un empoisonnement de la nourriture qu’il a mangée auparavant.

23 septembre 1984 Drapeau : Pays-Bas Erik Jongbloed Drapeau : Pays-Bas DWS Amsterdam Frappé par la foudre lors d’un match d’exhibition23.

23 août 1987 Drapeau : Portugal Paulo Navalho 20 Drapeau : Portugal Atlético Clube de Portugal Subit un infarctus aigu du myocarde au cours d’un match amical entre l’Atletico et Al-Jazira Club24.

9 décembre 1987 Drapeau : Turquie Dursun Özbek 17 Drapeau : Turquie Galatasaray Meurt pendant un entraînement13.

12 août 1989 Drapeau : Nigeria Samuel Okwaraji 24 Drapeau : Nigeria Nigeria Meurt durant le match contre l’Angola lors des qualifications de la coupe du monde 1990. Une autopsie révèlera qu’une très grande pression sanguine est à l’origine du décès.

8 septembre 1990 Drapeau : Angleterre David Longhurst 25 Drapeau : Angleterre York City Souffre d’une attaque cardiaque durant le match Lincoln City. Il est déclaré mort à l’arrivée à l’hôpital.

2 février 1993 Drapeau : Roumanie Michael Klein 33 Drapeau : Allemagne Bayer Uerdingen Meurt d’une attaque cardiaque durant un entraînement.

30 avril 1995 Drapeau du Zaïre Mukandi Tsimaya 28 Drapeau : Grèce Atromitos FC Victime d’un coup de coude au cou par un joueur adverse lors d’un match contre Panelefsiniakos. Il meurt avant d’aller à l’hôpital25.

25 août 1995 Drapeau : Irlande du Nord Michael Goddard Drapeau : Irlande du Nord Dundela Meurt durant un match contre Dungannon Swifts à Stangmore Park après avoir été frappé dans la poitrine par le ballon13.

29 octobre 1995 Drapeau : Nigeria Amir Angwe 29 Drapeau : Nigeria Julius Berger FC Il meurt sur le terrain des suites d’une crise cardiaque26.

4 janvier 1997 Drapeau : Tunisie Hédi Berrekhissa 24 Drapeau : Tunisie Espérance de Tunis Il meurt d’un arrêt cardiaque lors d’un match amical contre l’Olympique lyonnais au Stade Chedly-Zouiten.

4 avril 1997 Drapeau : Israël Waheeb Jabara 23 Drapeau : Israël Hapoel Taibe Il souffre d’une attaque cardiaque pendant le match contre le Bnei Yehuda27.

Février 1998 Drapeau : Pays de Galles Robbie James 40 Drapeau : Pays de Galles Llanelli A.F.C. Cardiomyopathie

28 avril 1998 Drapeau : Allemagne Axel Jüptner 29 Drapeau : Allemagne Carl Zeiss Jena Il meurt subitement d’une attaque cardiaque lors d’un entraînement.

Janvier 1999 Drapeau : Roumanie Ferenc Biro 15 Drapeau : Roumanie Nirajul Miercurea-Nir. Meurt après qu’une barre transversale lui est tombée sur la tête lors d’un échauffement28.

24 juillet 1999 Drapeau : Roumanie Stefan Vrăbioru 23 Drapeau : Roumanie Astra Ploieşti Meurt d’une anomalie cardiaque non détectée29.

Janvier 2000 Drapeau : Roumanie Daniel Orbeanu 18 Drapeau : Roumanie Caraimanul Buşteni Décédé après l’infection d’une simple entorse, mal diagnostiquée par quatre hôpitaux différents30.

Février 2000 Drapeau : Nigeria John Ikoroma 17 Drapeau : Émirats arabes unis Al-Wahda SCC S’effondre sur le terrain et meurt à l’hôpital31.

2 avril 2000 Drapeau : Indonésie Eri Irianto 26 Drapeau : Indonésie Persebaya Surabaya Meurt à l’hôpital à la suite d’une faiblesse cardiaque après un match entre Persebaya et PSIM Yogyakarta32.

21 mai 2000 Drapeau : Algérie Hocine Gasmi 24 Drapeau : Algérie JS Kabylie Il meurt des suites d’un choc tête contre tête33.

30 mai 2000 Drapeau : Serbie Ivan Krstić 20 Drapeau : Serbie Radnički Niš Frappé par la foudre lors d’un entraînement, et mort sur le coup34.

5 octobre 2000 Drapeau : Roumanie Cătălin Hîldan 24 Drapeau : Roumanie Dinamo Bucarest Le joueur a succombé subitement des suites d’une rupture d’anévrisme, lors d’un match amical.

29 août 2001 Drapeau : Ukraine Serhiy Perkhun 23 Drapeau : Russie CSKA Moscou Décède d’une hémorragie cérébrale à la suite d’une collision avec un autre joueur Budun Budunov.

29 septembre 2001 Drapeau : Maroc Youssef Belkhouja 26 Drapeau : Maroc Wydad de Casablanca Il meurt à cause d’une crise cardiaque en plein derby (Raja -Wydad) comptant pour la demi-finale de la Coupe du trône35.

20 novembre 2001 Drapeau : France Cédric Lestic 26 Drapeau : France AS Cherbourg Cédric Lestic est mort lors d´une séance d´entrainement au Stade André-Picquenot, à Tourlaville à la suite d´un malaise cardiaque36.

20 février 2002 Drapeau : Roumanie Cristian Neamţu 21 Drapeau : Roumanie Universitatea Craiova Accidentellement frappé à la mâchoire par un coéquipier lors d’un entraînement. Victime d’une hémorragie interne, il meurt à l’hôpital après une période de coma37.

24 octobre 2002 Drapeau : Colombie Hernán Gaviria 32 Drapeau : Colombie Deportivo Cali Frappé par la foudre lors d’un entraînement et mort sur le coup.

27 octobre 2002 Drapeau : Colombie Giovanni Córdoba 24 Drapeau : Colombie Deportivo Cali Il est frappé par la foudre lors d’un entraînement de la même manière que Hernán Gaviria et meurt trois jours plus tard à l’hôpital des suites de ses blessures38.

Décembre 2002 Drapeau : Macédoine Stefan Toleski Drapeau : Macédoine FK Napredok S’écroule durant un match et meurt à l’hôpital39.

26 juin 2003 Drapeau : Cameroun Marc-Vivien Foé 28 Drapeau : Cameroun Cameroun Il s’écroule durant le match Cameroun-Colombie lors de la demi-finale de la Coupe des confédérations 2003, et meurt peu de temps après à l’hôpital. Une autopsie révèlera qu’il est mort d’une cardiomyopathie hypertrophique40.

25 janvier 2004 Drapeau : Hongrie Miklós Fehér 24 Drapeau : Portugal Benfica Meurt d’un arrêt cardiaque causé par une cardiomyopathie hypertrophique durant le match contre Vitória40.

29 février 2004 Drapeau : Guatemala Danny Ortiz 27 Drapeau : Guatemala CSD Municipal Durant un match contre CSD Comunicaciones, Ortiz entre en collision avec Mario Rafael Rodríguez. Il subit une déchirure du péricarde et meurt à l’hôpital.

27 octobre 2004 Drapeau : Brésil Serginho 30 Drapeau : Brésil São Caetano Sa mort soudaine lors d’un match de championnat brésilien (contre São Paulo)40 incita à réorganiser les pratiques d’assistance médicale et appliquer des mesures préventives plus strictes au Brésil.

5 décembre 2004 Drapeau : Brésil Cristiano Júnior 24 Drapeau : Inde Dempo Sports Club Il heurte le gardien de Mohun Bagan, Subrata Pal à la 78e minute d’une finale alors qu’il marque un but, titube et s’effondre. Les tentatives de réanimation restent vaines et il meurt avant son arrivée à l’hôpital d’Hosmat.

12 avril 2005 Drapeau : Angleterre Paul Sykes 28 Drapeau : Angleterre Folkestone Invicta S’effondre sur le terrain après 30 minutes de jeu contre Margate FC. Une anomalie cardiaque non-diagnostiquée est la cause du décès41.

27 mai 2005 Drapeau : Roumanie Alin Paicu 32 Drapeau : Roumanie Minerul Mătăsari Après une tête, il tombe et meurt ensuite d’une attaque cardiaque42.

11 avril 2006 Drapeau : Colombie Victor Alfonso Guerrero 17 Drapeau : Colombie Envigado FC Il décède subitement lors d’un entraînement40. Il perd conscience sur le terrain et son corps arrive sans vie à l’hôpital.

12 juin 2006 Drapeau : Danemark Rasmus Green 26 Drapeau : Danemark Næstved BK Victime d’une attaque cardiaque lors d’un entraînement et malgré les tentatives de réanimation de ses coéquipiers et d’un médecin, il est déclaré mort à son arrivée à l’hôpital. En hommage, le numéro 7 ne sera plus attribué43.

30 août 2006 Drapeau : Égypte Mohamed Abdelwahab 23 Drapeau : Égypte Al-Ahly Meurt d’une anomalie cardiaque non détectée lors de l’entraînement44.

9 septembre 2006 Drapeau : Angleterre Matt Gadsby 27 Drapeau : Angleterre Hinckley United Victime d’une attaque cardiaque sur le terrain durant un match de Conference North contre Harrogate Town et meurt à l’hôpital. Les tests médicaux révèleront qu’il s’agissait de la Maladie de Naxos45.

18 septembre 2006 Drapeau : Brésil Nilton Pereira Mendes 30 Drapeau : Kazakhstan Shakhtyor Karagandy Il est victime d’un infarctus au cours d’un entraînement et meurt durant le trajet vers l’hôpital46.

27 mars 2007 Drapeau : Bosnie-Herzégovine Ivan Karačić 19 Drapeau : Bosnie-Herzégovine NK Široki Brijeg Souffre d’un arrêt cardiaque et meurt durant un match à Široki Brijeg47.

28 août 2007 Drapeau : Espagne Antonio Puerta 22 Drapeau : Espagne Seville FC S’écroule durant un match contre Getafe CF. Il meurt plus tard à l’hôpital après plusieurs arrêts cardiaques40.

29 août 2007 Drapeau : Zambie Chaswe Nsofwa 28 Drapeau : Israël Hapoël Beer-Sheva Meurt soudainement lors d’un match contre Maccabi Beersheba.

29 décembre 2007 Drapeau : Écosse Phil O’Donnell 35 Drapeau : Écosse Motherwell Il s’effondre pendant un match contre Dundee United alors qu’il s’apprête à être remplacé. Il est emmené en urgence à l’hôpital mais meurt durant le trajet48.

9 février 2008 Drapeau : Gabon Guy Tchingoma 22 Drapeau : Gabon FC 105 Libreville Décédé peu de temps après un match de championnat contre l’Union Sportive O’Mbila. Pendant le match, il est entré en collision avec un adversaire. Il a réussi à finir le jeu, mais s’est effondré après et les médecins ont été incapables de le ranimer49.

16 février 2008 Drapeau : Angleterre Hervé King 27 Drapeau : Angleterre Ringmer S’écroule lors du match contre Three Bridges50 d’une cause inconnue (peut-être un arrêt cardiaque)51.

3 avril 2008 Drapeau : Croatie Hrvoje Čustić 24 Drapeau : Croatie NK Zadar Il heurte un mur en béton de la tête lors d’un match contre HNK Cibalia et meurt à l’hôpital cinq jours plus tard des suites de ses blessures52.

31 mai 2008 Drapeau : Russie Rustem Bulatov 34 Drapeau : Russie Torpedo SDYuSShOR Kaluga Se sent mal pendant un match et meurt le même jour à l’hôpital53.

15 mars 2009 Drapeau : Indonésie Jumadi Abdi 26 Drapeau : Indonésie PKT Bontang Il s’effondre après un incident avec Denny Tarkas lors du match de son club PKT Bontang contre Persela Lamongan. Alors que Jumadi tente de garder la balle, Denny lui donne un coup de pied au niveau de l’estomac. Jumadi décède à l’hôpital 8 jours plus tard d’une infection sévère54.

3 avril 2009 Drapeau : Paraguay Víctor Hugo Ávalos 37 Drapeau : Paraguay Villa Florida Souffre d’une attaque cardiaque dans un match contre Salesianito et meurt le jour suivant55.

26 mai 2009 Drapeau : Nigeria Orobosan Adun 28 Drapeau : Nigeria Warri Wolves FC Avant un match à l’extérieur face à Enugu Rangers, le gardien du Warri Wolves FC est agressé par des voyous suspectés d’être des fans de l’équipe adverse, il meurt 3 jours plus tard d’une hémorragie interne, lors d’un entraînement56.

8 août 2009 Drapeau : Espagne Daniel Jarque 26 Drapeau : Espagne RCD Espanyol Mort durant un entraînement après un arrêt cardiaque57.

15 novembre 2009 Drapeau : Italie Maurizio Greco 25 Drapeau : Allemagne TuS Güldenstern Stade Il s’écroule lors du match entre TuS Güldenstern Stade contre Lupo Martini Wolfsburg et meurt plus tard à l’hôpital58.

6 mars 2010 Drapeau : Nigeria Endurance Idahor 25 Drapeau : Soudan Al Merreikh Omdurman Il s’effondre lors du match de son club soudanais Al Merreikh contre Alamal Atbara. Il meurt d’une crise cardiaque dans l’ambulance.

8 mars 2010 Drapeau : Ghana Bartholomew Opoku 19 Drapeau : Ghana Kessben FC Il s’est effondré la veille en jouant contre le club Liberty. Rapidement transporté à l’hôpital et malgré une stabilisation de son état pendant la nuit, sa mort est annoncée le lendemain par son club59.

Mai 2010 Drapeau : Croatie Goran Tunjić 32 Drapeau : Croatie Mladost FC Il meurt d’une crise cardiaque lors d’un match de 5e division. Il a été largement signalé que Tunjic avait été sanctionné par l’arbitre pour simulation60, même si ces allégations ont ensuite été démenties61.

2 mai 2010 Drapeau : Libéria Ambrose Wleh 24 Drapeau : Libéria Invincible Eleven Victime d’un arrêt cardiaque lors d’un match contre Mighty Barrolle. Entré en tant que remplaçant pendant la seconde période, Il s’effondre alors qu’il est seul dans le rond central. Il est mort peu de temps après son arrivée à l’hôpital de Monrovia, Liberia62.

8 mai 2010 Drapeau : Nigeria Wilson Mene Drapeau : Cambodge Prek Pra Keila Wilson Mene est mort après s’être effondré lors d’un match de championnat63.

12 avril 2011 Drapeau : Tchad Lokissimbaye Loko 30 Drapeau : France FC Beaumontois L’ancien international tchadien meurt d’un arrêt cardiaque lors un match de la Ligue Midi-Pyrénées64.

4 août 2011 Drapeau : Japon Naoki Matsuda 34 Drapeau : Japon Matsumoto Yamaga FC Le 2 août 2011, il est victime d’une crise cardiaque sur le terrain d’entraînement de son club. Transporté d’urgence à l’hôpital, son état est jugé très critique. Il meurt le 4 août 201165.

13 novembre 2011 Drapeau : Nigeria Bobsam Elejiko 30 Drapeau : Belgique K. Merksem SC Le joueur meurt durant un match de cinquième division entre K. Merksem SC et le FC Exc. Kaart66.

15 mars 2012 Drapeau : Inde D. Venkatesh 27 Drapeau : Inde Bangalore Mars Remplaçant entré à la 73e minute, il meurt sur le terrain à la fin du match ; les rapports suggèrent qu’un arrêt cardiaque est la cause de la mort67.

14 avril 2012 Drapeau : Italie Piermario Morosini 25 Drapeau : Italie Livourne Morosini meurt durant un match de Serie B contre Pescara. La cause de la mort est un arrêt cardiaque68.

2 septembre 2012 Drapeau : Suède Victor Brannstrom Drapeau : Suède Piteå IF Lors d’une rencontre de quatrième division suédoise, il est victime d’un arrêt cardiaque et meurt à l’arrivée à l’hôpital69.

5 août 2012 Drapeau : Nigeria Chinonso Ihelwere Henry 21 Drapeau : Roumanie Delta Tulcea Henry succombe durant un match amical contre le FC Balotesti à la 86e minute. Alors que la température est de 40 °C, les médecins tentent de réanimer le joueur nigérian durant 30 minutes avant de le déclarer mort. Il avait apparemment passé des examens de santé qui n’avaient détecté aucune anomalie une semaine auparavant. La cause de sa mort est une crise cardiaque70.

2 avril 2013 Drapeau : France Quentin Margueritte 25 Drapeau : France USON Mondeville Margueritte s’écroule durant un entraînement de son club, l’USON Mondeville. La cause de sa mort est un arrêt cardiaque71.

20 avril 2013 Drapeau : Allemagne Dominik Rupp 23 Drapeau : Allemagne FSV Hemmersdorf Rupp s’est effondré lors d’un match contre Sarrebruck. La cause de la mort est un arrêt cardiaque72.

16 mai 2013 Drapeau : Albanie Berat Sacipi 31 Drapeau : Allemagne SV Inter Itzehoe Sacipi s’écroule durant un match contre l’ABC Wesseln. La cause de la mort est un arrêt cardiaque73.

21 juin 2013 Drapeau : Croatie Alen Pamić 23 Drapeau : Croatie NK Istra 1961 Pamić s’écroula durant un match amical contre MNK Maružini, d’une crise cardiaque74.

21 juillet 2013 Drapeau : Pérou Yair Clavijo 18 Drapeau : Pérou Sporting Cristal Le footballeur de 18 ans de Sporting Cristal meurt pendant un match contre Real Garcilaso le 20 juin 201375. L’autopsie a déterminé qu’il est mort d’un œdème cérébral avec une hernie cérébrale, causée par une cardiomyopathie hypertrophique76,77.

27 juillet 2013 Drapeau : Mali Sékou Camara 27 Drapeau : Indonésie Pelita Jaya FC Camara s’écroule sur le terrain durant un entraînement de son équipe à Bandung. Il est amené à l’hôpital le plus proche mais meurt durant le trajet. La cause du décès est une attaque cardiaque78.

30 juillet 2013 Drapeau : Autriche Matthias Viereckl 19 Drapeau : Autriche SC Marchtrenk Viereckl meurt lors d’un match amical contre l’Union Steinhaus79.

17 novembre 2013 Drapeau : Portugal Alex Marques80. 20 Drapeau : Portugal G.D. Tourizense Le joueur portugais Alexandre Marques souffre d’un arrêt cardiaque après sept minutes de jeu, lors d’un match de troisième division portugaise entre Tourizense et Carapinheirense81,82.

19 mai 2014 Drapeau : Indonésie Akli Fairuz 27 Drapeau : Indonésie Persiraja Il meurt après avoir été rentré en collision avec le gardien adverse, durant un match de première division indonésienne. Il est admis en urgence à l’hôpital mais meurt des suites d’une hémorragie interne le jour suivant83.

23 août 2014 Drapeau : Cameroun Albert Ebossé Bodjongo 24 Drapeau : Algérie JS Kabylie Meurt à la fin d’un match du championnat algérien entre la JS Kabylie et l’USM Alger, après avoir reçu sur la carotide une pierre jetée des tribunes et a succombé à ses blessures quelques minutes plus tard à l’hôpital84.

19 octobre 2014 Drapeau : Inde Peter Biaksangzuala 23 Drapeau : Inde Bethlehem Vengthlang FC Il meurt après avoir voulu effectuer un saut périlleux pour célébrer le but qu’il venait de marquer. Il est retombé sur la nuque, et s’est gravement blessé à la colonne vertébrale. Il décède 5 jours plus tard à l’hopital85.

27 avril 2015 Drapeau : Belgique Gregory Mertens 24 Drapeau : Belgique KSC Lokeren Il fait un arrêt cardiaque, puis est transporté à l’hôpital où on le place en coma artificiel; il meurt le 30 avril des suites de sa crise cardiaque86.

14 mai 2015 Drapeau : Argentine Emanuel Ortega 21 Drapeau : Argentine San Martin de Burzaco Chargé par un adversaire le long de la touche lors d’un match de D4 argentine, il est ejecté sur un mur de béton situé environ un mètre plus loin qu’il percute la tête la première. Opéré d’une double fracture du crâne, il succombera de ses blessures 5 jours plus tard87.

6 mai 2016 Drapeau : Cameroun Patrick Ekeng Ekeng 26 Drapeau : Roumanie Dinamo Bucarest Patrick Ekeng, milieu camerounais, est décédé d’un malaise cardiaque survenu quelques instants après son entrée en jeu avec le Dinamo Bucarest dans un match du Championnat de Roumanie88.

11 septembre 2016 Drapeau : Burkina Faso Ben Idrissa Derme 34 Drapeau : France AJ Biguglia Ben Idrissa Derme est victime d’une crise cardiaque quelques instants avant la fin d’un match pour la coupe de France de son club contre celui de Furiani89.

5 juin 2017, Chine, Cheick Tioté Ismael

