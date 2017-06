Côte-d’Ivoire: Sidiki Konaté conseille à Soro de porter plainte contre Marwane Ben Yamed (Jeune-Afrique)

Lu pour vous

Bon mardi chez vous

Presse : Mon humble avis

Après lectures de l’interview du Président de l’assemblée nationale Guillaume Soro et de l’éditorial de Marwane Ben Yamed, je note que Marwane Ben Yamed, de façon délibérée veut ternir l’image du Président de l’assemblée nationale dans un style rempli de haine et de mépris.

En construisant son éditorial sur une simple base de données de rumeurs, Marwane se gonfle de simples rumeurs pour accuser gravement et de façon légère le Président de l’assemblée nationale.

Sans réserve ni scrupule.

Pourtant habitué de l’hôtel ivoire d’Abidjan, Marwane aurait été bien inspiré de conforter son édito par des confrontations avec d’autres opinions et même la véracité des faits.

On pourra aisément voir dans l’édito une volonté manifeste de nuire et de détruire la crédibilité du Président de l’assemblée nationale de CI, dans l’opinion nationale et internationale, sur la base de simples rumeurs et d’accusations fallacieuses et perfides.

Il est impérieux que les services juridiques et de communication du Président de l’assemblée nationale engagent une plainte contre Marwane devant les tribunaux français tout en exigeant au niveau de la communication un droit de réponse signé et publié dans la prochaine parution de J.A.

Marwane ne peut se permette d’attaquer avec autant d’aise et de légèreté le Président de l’assemblée nationale de CI. Sur la base de simples fausses rumeurs.

# Stop à l’amateurisme #

En Dieu Seul nous croyons

Sidiki Konaté

Commentaires Facebook

Commentaires