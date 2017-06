La Côte-d’Ivoire au Conseil de sécurité de l’ONU: Méambly félicite le président Ouattara et exprime ses attentes

Le Groupe parlementaire « Agir pour le peuple » a appris, à l’instar de la communauté nationale et internationale, que la Côte d’Ivoire, notre pays, candidat à un poste de membre non permanent du Conseil de sécurité de l’ONU, a obtenu, vendredi 2 juin 2017, 189 voix sur 192 ; soit plus de 98% des suffrages exprimés.

Cette élection s’est déroulée conformément à la Résolution N° 1991 du 17 décembre 1963 de l’Assemblée générale des Nations Unies.

Le Groupe parlementaire « Agir pour le peuple », heureux de cette élection, voudrait féliciter le président de la République, SEM Alassane Ouattara, le ministre des Affaires étrangères, SEM Amon Tanoh Marcel, le chef d’orchestre de cette élection, tout le gouvernement ivoirien ainsi que tous ceux qui ont œuvré pour cette victoire diplomatique.

Le Groupe parlementaire « Agir pour le peuple » profite de cette victoire pour exhorter le chef de l’Etat et son gouvernement à continuer à poser des actions de nature à réduire la pauvreté, à renforcer la sécurité, la réconciliation et la paix en Côte d’Ivoire.

Le Groupe parlementaire « Agir pour le peuple » exhorte le président de la République, SEM Alassane Ouattara, à tout faire, conformément à ses prérogatives constitutionnelles, pour vider le passif de la crise post-électorale en favorisant la libération des prisonniers issus des partis politiques comme les anciens ministres Assoa Adou, Hubert Oulaye et les jeunes Koua Justin et Dahi Nestor, en permettant aussi le retour des exilés.

Pour le Groupe parlementaire « Agir pour le peuple », la Côte d’Ivoire ne peut pas être membre non permanent du Conseil de sécurité de l’Onu et continuer à gérer des questions de mutineries à répétition.

Pour le Groupe parlementaire « Agir pour le peuple », la Loi de programmation militaire et la Reforme du secteur de la sécurité (Rss) doivent être revues pour prendre en compte d’autres aspects sécuritaires.

Que valent tous ces efforts économiques pour l’atteinte de l’émergence en 2020 avec en moyenne un Produit intérieur brut (Pib) de 9,2% de 2012 à 2015 et de 8,8% en 2016 sans une sécurité certaine gage d’une stabilité totale pour les Ivoiriens et les partenaires bilatéraux et multilatéraux au développement ?

C’est pourquoi le Groupe parlementaire « Agir pour le peuple » propose que la loi N°2016 -10-du 13 janvier 2016 portant programmation militaire pour les années 2016-2020 subisse une première modification de date car le sujet étant trop important, il faudrait primo, l’étendre sur une dizaine d’année c’est-à-dire de 2016 à 2025. Pour nous, 5 ans est trop juste pour régler les problèmes cruciaux de notre armée qui ont commencé depuis 1999 après le premier coup d’Etat. Secundo, il faut vite trouver un mécanisme de recherche de financement parce que la Loi de programmation militaire (LPM) coûtera 2 253,6 milliards de F Cfa. Cette manne financière peut être recherchée sur les marchés financiers (Euro-bond par exemple).

Sachant que premièrement, les fondements de la LPM, deuxièmement, les axes stratégiques de la LPM, troisièmement, la mise en œuvre véritable de la LPM et quatrièmement, l’état d’avancement de la mise en œuvre de la LPM ont déjà fait l’objet d’une étude sommaire des spécialistes de la question, le Groupe parlementaire « Agir pour le peuple » voudrait voir rajouter en point 5, l’évaluation, le suivi et le contrôle par une équipe composée d’élus de la Nation (députés, sénateurs si possible, maires, présidents de Conseils régionaux, magistrats, Société civile, l’opposition) pour engager enfin toutes les composantes de la société car la sécurité est l’affaire de tous.

Quant à la RSS, elle doit être revue et renforcée pour prendre en compte d’autres aspects sécuritaires notamment, les défis de la sécurité en Afrique de l’Ouest et en Côte d’Ivoire, la sécurité humaine, la sécurité économique, la sécurité sociale et les menaces à caractère criminel comme les attentats à la sécurité publique (exemple de Grand-Bassam le 13 mars 2016) et à la cohésion sociale.

Pour le Groupe parlementaire « Agir pour le peuple », la Côte d’Ivoire ne peut pas être membre non permanent du Conseil de sécurité de l’Onu et continuer de voir que des forces irrégulières comme les dozos dressent des barrages notamment à l’Ouest sans rien faire pour y mettre fin.

Pour le Groupe parlementaire « Agir pour le peuple », les puissances avec lesquelles, la Côte d’Ivoire sera au Conseil de sécurité de l’Onu jusqu’en 2019, peuvent l’aider à régler ses problèmes de sécurité avant la présidentielle de 2020.

Le Groupe parlementaire « Agir pour le peuple » est disposé, en tout cas, à jouer sa contribution dans l’accomplissement de cette nouvelle mission que la communauté internationale a confiée à la Côte d’Ivoire.

C’est pourquoi le Groupe parlementaire « Agir pour le peuple » est en train de travailler, actuellement, sur une proposition de loi d’amnistie qui va protéger tous ceux du camp présidentiel qui ont peur de l’après Ouattara en 2020 et qui va également libérer ceux du camp Gbagbo.

Fait à Abidjan, le 3 Juin 2017

Pour le groupe parlementaire « Agir pour le peuple »

Le président

Méambly Tié Evariste Edouard

