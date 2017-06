Côte-d’Ivoire: Le programmes des obsèques de Virginie Guidy (Maryland USA)

« J’ai combattu le bon combat, j’ai achevé la course, j’ai gardé la foi » (2Timothee 4:7)

La grande famille Guidy à Toulepleu, Duekoué, Daloa, Abidjan et en Côte d’Ivoire, en Europe et en Amérique du nord ;

M. Marcellin Guidy , ses enfants Sonia, Jihane, Stéphanie et Grâce à Wahington,DC ;

Les grandes familles Zambé , Zebly Lago et Zan Coulibaly à Abidjan , Daloa , Dakar et Philadelphie , leurs alliés et connaissances,

Son Excellence Daouda Diabaté , Ambassadeur de la République de Cote D’Ivoire aux Etats-Unis d’Amérique et Madame ;

Bishop Darlingston G. Johnson, of Bethel World Outreach Ministries International;

La Fédération des WE de l’Amérique du nord ;

La Communauté WE de la région métropolitaine de Washington ,DC,

La communauté religieuse de Bethel World Outreach Ministries International

L’Union Fraternelle des ivoiriens de la région métropolitaine de Washington ,DC

Lucien Pouamon et famille à Washington , DC

Ont la profonde douleur d’annoncer, le décès de leur épouse , mère , fille , sœur , tante , nièce , cousine et amie

Virginie Guidy

Décès survenu le 19 mai 2017 à Silver Spring (Etats –Unis)

Cérémonie

Samedi 17 juin 2017

De 20 à 1h du matin: Veillée de prière et de soutien au 16227 Batchellors Forest Road, Olney , Maryland 20832

Un gofund est également ouvert https://www.gofundme.com/Virginia-Guidy

Infoline:

Mme Elisabeth Zoko 240 2744185

M.Sié 240 4814495

M.Lucien 917 3792819

Commentaires Facebook

Commentaires