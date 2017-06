Côte d’Ivoire: Les étudiants de l’université (UPGC) de Korhogo observent un arrêt de cours

(AIP)- Les étudiants de l’université Péléforo Gon Coulibaly (UPGC) de Korhogo observent un arrêt de cours depuis mardi matin, à l’appel de certains de leurs camarades se réclamant d’organisations syndicales.

L’unique entrée de l’institution a été bloquée et le personnel enseignant et administratif empêché d’y accéder, avant d’être libérée peu avant 10 heures, a constaté l’AIP. Un problème d’atteinte à la pudeur impliquant un enseignant et une étudiante serait à la base de ces manifestations. Sur place, ces allégations ne sont ni confirmées, ni infirmées. Les autorités de l’université ont rencontré des leaders estudiantins. Rien n’a filtré des échanges, et les cours, fortement perturbés, semblaient loin de reprendre. (AIP) kaem/fmo

