Côte-d’Ivoire: Les femmes sunnites assiègent leur grande mosquée à Man, fermée depuis 1 an

Fermée depuis un an et 11 jours, la grande mosquée des musulmans sunnites de Man est toujours objet de polémique. Près d’un millier de femmes musulmanes sunnites du camp proche de l’Imam Sidibé Mohamed ont depuis 4 heures, ce mardi 6 juin 2017 assiégé la mosquée. Elles entendent ainsi, exiger sa réouverture.

En effet, c’est suite à d’interminables conflits opposant les camps des imams Sidibé Mohamed, principal imam et son adjoint Alassane Touré que le préfet de région Soro Kayaha Jérôme a ordonné la fermeture de la grande mosquée des musulmans de Man jusqu’à ce règlement soit trouvé. Puisque depuis plus d’un an, l’on n’arrive pas à consolider les positions, les femmes musulmanes sunnites proches de l’imam Sidibé Mohamed ont décidé de prendre le destin de leur mosquée en mains. A 4 heures du matin, heure du Sahour, près d’un millier de femmes ont pris d’assaut ladite mosquée qu’elles vont d’abord nettoyer, avant de s’y installer.

« (…) Nous allons dormir dans la mosquée et nous y resterons tant que sa réouverture ne sera pas ordonnée par nos autorités. Depuis sa fermeture, nous prions dans les conditions très difficiles, sous les tentes dressées devant la cour de l’imam Sidibé. Nous ne pouvons plus continuer à accepter cela car nous sommes en mois de jeune. Aussi, à partir du 20ème jour nous commençons la longue prière nocturne alors que nous sommes en saison pluvieuse. Il est donc difficile de prier sous des tentes pendant qu’il pleut. C’est pourquoi, nous resterons dans cette mosquée jusqu’à sa réouverture. Nous prions les autorités avec à leur tête le préfet d’ouvrir la mosquée pour soulager notre communauté », déclare Nassira Touré, porte-parole des musulmanes sunnites proches de l’Imam Sidibé. Aussi, va-t-elle plus loin pour dire qu’à leur arrivée très tôt le matin, ce mardi 6 juin 2017, la mosquée était presqu’en lambeau. « Nous avons à notre constaté que durant la fermeture, la mosquée a servi à toutes sortes d’agressions (dépôts d’ordures, de déchets humains et autres impuretés). Aussi, la mosquée a été pillée et saccagée. Nattes, tapis, sonorisations, ventilateurs horloges, installations électriques et sanitaires, portes et fenêtres ont été emportés », déplore-t-elle. Terminant, elle dira que sa communauté prie depuis plus d’un an dans des conditions déplorables, c’est pourquoi plaide-t-elle pour la réouverture de la grande mosquée sunnite de Man.

Notons que ce sont les femmes elles-mêmes qui appellent à la prière (muezzin) et officient (imam) les prières depuis ce mardi 6 juin. La préfecture quant à elle a déployé les forces de l’ordre afin de pallier à toute éventualité. « Nous suivons de très près cette affaire qui n’a que durée. Très tôt le matin, nous avons en compagnie du maire de la commune de Man, rencontrer individuellement les deux camps en vue de faire respecter la décision de fermeture de laite mosquée. Puisqu’il y a conflit, la mosquée doit rester fermé jusqu’à son règlement définitif. Nous sommes en négociation avec les deux camps pour faire respecter le climat de paix », confie Gouassirou Ernest Mathieu, secrétaire général 1 de préfecture de Man. De l’autre côté, le camp proche de l’imam Alassane Touré n’entend pas croiser les bras. Pour l’instant les choses semblent calmes parce que les forces de l’ordre ont bouclé le périmètre de la mosquée.

