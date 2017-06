La Côted’ivoire préside la 45eme session du conseil international des céréales

La 45ème session du Conseil de l’Organisation Internationale des Céréales (IGC) s’est tenue, à Londres, le lundi 05 juin 2017, avec la participation de 54 Etats dont 27 pays membres de l’Union Européenne.

L’Organisation Internationale des Céréales est l’organisme intergouvernemental chargé d’administrer la Convention sur le Commerce des Céréales de 1995 et la Convention relative à l’aide alimentaire de 1995. L’IGC représente une source indépendante d’informations et d’analyses relatives au marché international des céréales, du riz et des oléagineux. Elle permet un meilleur suivi des politiques nationales sur les Céréales et une collaboration accrue entre les Gouvernements et le secteur privé.

C’est à la Côte d’Ivoire qu’est revenu l’honneur de présider les assises de l’IGC, notamment à travers la personne de Monsieur Aly Touré, Représentant Permanent auprès des Organisations Internationales de Produits de Base. A l’issue des travaux de cette dernière réunion de l’exercice 2016/17, le Conseil a approuvé la présélection de dix candidats, dans le cadre du recrutement d’un nouveau Directeur Exécutif pour succéder au japonais Etsuo Kitahara. En outre, une proposition visant à accroître la collaboration entre le Conseil International des Céréales (IGC) et la Coalition Internationale du Commerce des Céréales (IGTC) a été entérinée.

Enfin, la Côte d’Ivoire a été admise comme membre du Comité administratif de l’IGC pour l’année 2017/2018, en remplacement du Kenya. Notre pays représentera ainsi l’Afrique subsaharienne au sein de ce comité qui compte seize pays membres, dont les dix plus gros pays importateurs ou exportateurs de céréales.

C’est fort de ces acquis que Monsieur Aly Touré a passé le relais à Madame Silke Boger, Représentante de la Commission Européenne, qui assurera la présidence du Conseil de l’IGC à compter du 1er juillet 2017.

Fait à Londres le 06 Juin 2015

Le Service de Communication de la Représentation Permanente

