« La Direction s’inscrit en faux, s’étonne et exige une enquête rapide » (Droit de réponse)

Suite à l’article diffamatoire paru sur internet ce 5 juin relatif à de prétendues fraudes, la Direction du Département d’Etudes Ibériques et Latino-Américaines (DEILA) vient, par la présente, procéder à la mise au point suivante :

1-La Commission d’Examen du DEILA est composée de 08 (huit) membres, tous enseignants-chercheurs travaillant en équipe et non 02 (deux) comme indiqué dans l’article sur le site internet.

2- Pour ce qui est du tripatouillage imaginaire des notes de français évoqué en L1, et de l’existence d’un réseau de fraudeurs au sein du Département d’Etudes Ibériques et Latino-américaines, la Direction s’inscrit en faux, s’étonne et exige une enquête rapide afin que les responsables éventuels soient punis de façon exemplaire. Jusqu’ à preuve du contraire, aucun enseignant – y compris Dr. SEKA Philomène, enseignante citée dans l’article diffamatoire,- n’a saisi la Direction du DEILA pour un éventuel tripatouillage de ses notes. Cette affirmation est donc l’expression d’une volonté manifeste de jeter le discrédit sur le Département et notre UFR.

4- Lors du traitement des PV, de novembre 2016 à mai 2017, tous les enseignants et les étudiants ont eu accès aux notes et ont disposé d’assez de temps pour d’éventuelles réclamations en cas de non-conformité entre les notes dont ils disposaient et celle des PV. Le repêchage s’est effectué à partir de 09,00/20, suite à une réunion du Conseil de Département à laquelle ont participé tous les enseignants. Et comme cela est de coutume, les aménagements nécessaires ont été faits au niveau des ECUE afin d’obtenir la moyenne de 10/20.

5- Pour ce qui est de l’étudiante qui aurait validé son Master dans des conditions obscures, c’est de la pure diffamation puisque les soutenances sont publiques et validées par un jury d’enseignants constitué selon les normes universitaires. L’encadreur de cette dernière le Prof. SEYDOU Koné lui-même sait tout sur la question.

6. M. GNAMIEN dont le nom a été évoqué et dont les services ont été régulièrement sollicités par le Département est ingénieur informaticien et Vacataire Externe; il n’a donc pas que le Baccalauréat comme indiqué dans l’article. En outre, comme tout vacataire externe, il n’a jamais été membre de la Commission des examens.

Au vu de tout ce qui précède et compte tenu de la gravité des faits et de l’accusation, la Direction du Département d’Etudes Ibériques et Latino-Américaines demande que soit diligentée une Commission d’Enquête pour élucider la question et mettre fin une bonne fois pour toute à toutes ces accusations fallacieuses. La Direction du Département exige la publication immédiate de son droit de réponse, faute de quoi, elle saisira les instances judiciaires compétentes.

Le Directeur

Pr. Koffi Tougbo

