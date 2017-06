Côte-d’Ivoire: Ouattara reçu un dimanche par Macron, faut-il s’en réjouir ?

Par Connectionivoirienne | Sylvie Kouamé

Certains journaux ivoiriens en ont fait leur choux gras depuis 48 heures : « Ouattara 1er Chef d’État africain recu par Emanuel Macron ». Ces journaux de propagande oublient que Macron s’était déjà rendu au Mali où il avait été reçu par le président IBK, Ibrahim Boubacar Keïta.

La tradition diplomatique selon des experts dans ce domaine interrogés par ce site, veut que les rencontres officielles entre Chefs d’État se tiennent de préférence les jeudi ou vendredi.

Écoutons un diplomate ouest-africain en fonction à Paris sur la question : «Si les calendriers sont vraiment chargés, un autre timing peut être trouvé en cas d’urgence. De préférence, un jour de semaine et en matinée. Mais là on ne voit vraiment pas l’urgence pour une rencontre un dimanche. Votre Président sera reçu par le Président français un dimanche, en plus presqu’en fin d’après-midi, à 16 heures de Paris. Vos diplomates ignorent-ils cela ? Recevoir un homologue Président un dimanche n’a jamais été bon signe et trahit le peu de considération accordé à l’hôte. Il y a des codes en diplomatie, par exemple un Chef d’État ne raccompagne pas son homologue jusqu’à sa voiture etc. etc.»

Selon le calendrier officiel de l’Élysée, Emanuel Macron a un «Entretien avec M. Alassane OUATTARA, Président de la République de Côte d’Ivoire» dimanche 11 juin à 16 heures. Dans la matinée le néo Président français sera au Touquet dans le Pas-de-Calais où se trouve son bureau de vote pour les législatives qui ont lieu le même jour en France.

