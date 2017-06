Côte d’Ivoire: Le Premier ministre Amadou Gon en mission, les institutions en marche

Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est en mission, avec plusieurs membres du gouvernement, sans que l’activité gouvernementale soit au ralenti dans le pays.

Depuis sa nomination, le chef du gouvernement a effectué deux voyages à l’étranger entre deux conseils des ministres. Chaque fois qu’il est parti, Amadou Gon Coulibaly est toujours revenu avant le prochain conseil de gouvernement, ou des ministres d’une part; ou bien d’autre part le chef de l’État étant absent, le conseil des ministres ne s’est pas tenu.

Mais cette fois-ci, à son départ le chef du gouvernement n’a pas voulu s’en tenir à l’intérim formel, qui fait assurer les affaires du ressort du Premier ministre par celui qui dans l’ordre protocolaire suit, à savoir le ministre d’État, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité. C’est ainsi qu’un conseil de gouvernement a pu se tenir mardi et que hier , celui-ci a présenté en qualité de Premier ministre par intérim, les dossiers discutés et adoptés, sous l’autorité du chef de l’État.

C’est la première fois depuis la nomination du chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly , et l’installation de la 3ème République, que se sont tenus un conseil de gouvernement et un conseil des ministres, en l’absence du chef du gouvernement.

À noter également l’absence du vice-président, en mission en Belgique. Même si un cas d’intérim du Président de la République, (pour faire présider un Conseil des ministres par le vice-président ou par le Premier ministre) n’a pas encore été constaté, ce petit épisode institutionnel montre non seulement la parfaite confiance et harmonie entre les animateurs de l’exécutif ivoirien, mais aussi le dynamisme et la solidité des institutions du pays, sous la haute autorité du chef de l’État. Qui a dit : l’Afrique a besoin d’institutions fortes, et non d’hommes forts. Une idée souvent développée par le chef de l’État lui-même, soucieux de laisser des institutions stables et crédibles. C’est ainsi qu’il se rendra lui-même même au G20.

Sylvain Kouamé

Commentaires Facebook

Commentaires