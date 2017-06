L’ancien chef du FBI, James Comey accuse publiquement Donald Trump de «menteur»

Derrière son allure altière et froide, James Comey possède un indéniable talent de conteur et un sens avéré de la dramaturgie. L’ancien directeur du FBI, témoin vedette de l’enquête sur les interférences de la Russie dans la présidentielle américaine, n’a pas commis l’erreur de se répéter, jeudi, lors de son audition devant la commission du renseignement du Sénat.

Donald Trump s’est rendu coupable de «mensonges purs et simples», a accusé l’ancien chef de la police fédérale. «L’Administration a choisi de me diffamer et, plus grave, de diffamer le FBI», a-t-il déploré. Tout en reconnaissant que le président était dans son droit de le licencier sans préavis le 9 mai dernier, il a fait valoir que ses «explications changeantes, (…) après m’avoir dit à maintes reprises que je faisais du bon boulot, m’ont troublé et inquiété». Pour avoir invoqué sa façon de diriger l’enquête sur la Russie et suggéré que son départ lui ôtait «une pression», Trump a transformé un serviteur de l’État en ennemi personnel.

Lefigaro.fr

Commentaires Facebook

Commentaires