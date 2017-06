Côte d’Ivoire: L’alliance des Pro-Soro pour la réconciliation devient officielle “l’alliance du 3 avril’’

Serge Alain KOFFI

Un nouveau mouvement politique, dénommé “l’alliance du 03 avril’’, a été lancé vendredi à Abidjan, à l’initiative d’une trentaine de députés ivoiriens, pour soutenir les actions du président de l’Assemblée nationale, Guillaume Soro, en faveur de la réconciliation en Côte d’Ivoire.

La déclaration annonçant la mise sur pied de cette “plate-forme républicaine’’ a été lue par le député de Fresco (sud-ouest), Alain Lobognon, un proche de M. Soro, qui avait à ses côtés Félicien Sékongo, un conseiller du président de l’Assemblée nationale.

Dans son texte intitulé, “appel pour le pardon et la réconciliation en Côte d’Ivoire’’, M. Lobognon a justifié les raisons de la création de cette alliance par les “risques de division profonde’’ qui pèsent sur le pays à cause de “l’absence de dialogue inclusif entre les Ivoiriens’’.

Aussi, a-t-il expliqué que la date du 03 avril fait référence à l’ouverture de la session ordinaire du parlement au cours de laquelle M. Soro a tenu un discours appelant au pardon et à la réconciliation.

M. Lobognon a également appelé le chef de l’Etat Alassane Ouattara à “privilégier toutes les initiatives utiles à la matérialisation du pardon et de la réconciliation’’ et exhorté “la justice nationale et internationale à traiter avec célérité les dossiers de tous les détenus de la crise postélectorale’’ survenue en Côte d’Ivoire.

