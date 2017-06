CÃ´te-d’Ivoire: Le 1er tÃªte Ã  tÃªte Macron-Ouattara de 45 min un dimanche « ne lui Ã´te pas son caractÃ¨re solennel »

Macron-Ouattara,1er tête-tête chargé : 45 min d’entretien et déclaration conjointe prévus

Dans une note adressée aux rédactions ce vendredi 9 juin 2017, le service de presse de l’Elysée confirme que le président français Emmanuel Macron aura un entretien avec son homologue ivoirien dimanche 11 juin 2017 à 16h30 au palais de l’Elysée.

Selon le programme prévisionnel, Alassane Ouattara sera accueilli dans la cour de l’Elysée à 16h30 par le président Macron. Après un entretien qui durera 45 mn, les deux hommes seront face à la presse à 17h15 pour une déclaration conjointe.

« La cour d’honneur du palais de l’Elysée est ouverte à la presse à partir de 15h30 et la salle de presse disponible dès 16h45 », dit le communiqué reçu par Afrikipresse.

Le fait que l’entretien soit programmé un dimanche (G20 oblige), ne lui a pas ôté son caractère solennel et studieux. Il s’agit bien plus que d’une simple rencontre protocolaire, mais d’une vraie séance de travail sur les relations franco-ivoirienne, les relations avec la sous région, sans oublier l’actualité internationale. Les deux chefs d’État devraient pouvoir se rencontrer à nouveau, à Strasbourg et à Berlin.

Philippe Kouhon

