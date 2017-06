Man: 4e jour de manifestation des musulmanes sunnites

La manifestation des musulmanes sunnites de Man dans leur grande mosquée qui est à son 4e jour a atteint sa vitesse de croisière. Bien qu’elles aient été gazées par les forces de l’ordre le jeudi 8 juin, ses femmes gardent leur sérénité et continuent d’assiéger la mosquée.

Le bilan de la riposte au gaz lacrymogène est de trois femmes évanouies dont une en état de grossesse.

Mais cela n’altère en rien, la détermination de ces femmes à mener le combat pour la réouverture de leur mosquée. Ce vendredi 9 juin, la grande prière de 13h a été dirigée par dame Fatoumah Diakité, titulaire d’un bac en étude coranique.

C’est un jeune garçon de 10 ans, élève dans une école coranique de la place, se trouvant dans la mosquée avec sa mère qui a joué le rôle de muezzin. Dans le sermon, ‘’l’imam’’ Fatoumah Diakité a mis l’accent sur l’importance de la bonne prière dans la vie du musulman. Ce sont près d’un millier de femmes qui ont pris part à la grande prière du vendredi. « (…) depuis mercredi 7 juin ils ont coupé l’eau et l’électricité dans la mosquée. Jeudi 8 juin on nous a gazés, mais nous n’allons pas sortir de la mosquée. En tous cas tant que les autorités n’ordonneront pas la réouverture de notre mosquée.

On nous a gazés hier et aucune autorité n’est venue nous voir. Nous interpellons le gouvernement et le chef de l’état enfin qu’une solution soit trouvée à ce problème qui n’a que trop duré », confie Touré Nassira porte-parole des sunnites manifestants.

Doumbia Balla Moise

(District des montagnes)

