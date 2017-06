Côte-d’Ivoire: Gnamien Konan quitte la tête de l’UPCI, un congrès annoncé

Communiqué

Le Directoire Politique de l’Union Pour la Côte d’Ivoire (UPCI) s’est réuni au siège du Parti, le samedi 10 juin 2017 de 10H à 12H30.

L’ordre du jour était le suivant :

1. Informations ;

2. La vie du Parti ;

3. Questions diverses.

Après adoption du projet d’ordre du jour, le Directoire Politique a examiné successivement les points y inscrits, à savoir :

1. Informations

Sur rapport du Président de l’Observatoire de la Gouvernance, le Directoire Politique a été informé que le Ministre GNAMIEN Konan, Président fondateur du Parti a décidé de se retirer de la Présidence de l’Union Pour la Côte d’Ivoire, en abrégé UPCI ;

Après cet exposé suivis d’échanges entre les membres présents, le Directoire Politique de l’U.P.C.I a :

– pris acte de la démission du Ministre GNAMIEN Konan de la Présidence de l’Union Pour la Côte d’Ivoire ;

– félicité le Président GNAMIEN Konan pour les efforts inlassables consentis dans la conduite des affaires du Parti depuis sa création en 2009 jusqu’à ce jour et qui ont permis au Parti de siéger au Parlement depuis 2011 et d’y accroître sa présence à l’issue de l’élection des députés du 18 décembre 2016.

En conséquence et en application des dispositions de l’article 107 et 104 des statuts, le Directoire Politique a demandé au secrétaire général d’assurer l’intérim de la présidence du Parti et de convoquer un congrès extraordinaire dans le délai de trois (03) mois.

Prenant la parole, le secrétaire général a accepté d’assurer l’intérim de la présidence du Parti jusqu’au prochain congrès qui devra se tenir dans un délai de trois (03) mois.

Le secrétaire général a félicité les membres du directoire pour les décisions prises et l’a assuré de sa disponibilité à conduire une transition brève dans le rassemblement de toutes les forces vives du Parti.

Le secrétaire général a rappelé les valeurs et la relation particulière qu’il a toujours partagées et entretenue avec le Président du Parti depuis plus de quinze ans.

Le secrétaire de général a enfin salué les qualités de l’Homme et a indiqué qu’il demeurera une référence pour l’UPCI qu’il a fondé.

2. La vie du Parti

Le Président par intérim de l’UPCI a proposé, compte tenu de la nécessité d’éviter une longue transition, de convoquer le parti en congrès extraordinaire le 8 juillet 2017 et de nommer Messieurs KOBENAN KOUASSI NAMELESSE Ali en qualité de Président du Comité d’Organisation et DA COSTA KOUASSI Sebastino, Président du Comité Scientifique.

Cette proposition du Président par intérim a été acceptée par le Directoire Politique du Parti.

3. Questions diverses

Au titre des questions diverses, le Directoire Politique a décidé de se réunir à nouveau le samedi 17 juin 2017 à 9h30 au siège du parti pour adopter les modalités pratiques d’organisation du congrès extraordinaire du 8 juillet 2017.

Fait à Abidjan, le 10 juin 2017

Le Directoire Politique de l’UPCI

Directoire Politique UPCI du 10 juin 2017

Gnamien Konan désavoué et éjecté: Dessous d’une vraie fausse démission

Afrikipresse

L’info est tombée ce samedi après midi. Gnamien Konan, depuis son compte facebook annonce son départ de la tête de l’Upci (Union pour la Côte d’Ivoire).

Selon lui, il s’agit de se « mettre à équidistance de toutes les Ivoiriennes et de tous Ivoiriens autour de valeurs essentielles pour le salut et le développement de notre pays ». Un argument » fallacieux » aux dires d’un responsable du dernier parti allié du RHDP (Rassemblement des houphouetistes pour la démocratie et la paix).

» Gnamien a été éjecté du parti parce qu’il ne supportait pas la contradiction. Il fonctionne comme un dictateur. Il veut que tout le monde pense et fasse les choses dans le sens qu’il veut. Ce que nombre d’entre nous ne pouvons plus supporter « , a dit notre source qui confie que c’est suite à une réunion au cours de laquelle il a été mis en minorité que l’ex ministre a rendu le tablier.

À lire entre les lignes de sa publication, le désormais ex-président de l’Upci voudrait bien tenter une aventure à la Macron en 2020 : » à équidistance des ivoiriennes et des ivoiriens, se mettre au centre et ratisser large » .

Une aventure dans laquelle il ne pourra peut être jamais compter sur ses anciens compagnons, à entendre notre interlocuteur : » Quand tu n’as pas pu gérer un petit parti comme l’Upci, ce n’est pas la Côte d’Ivoire que quelqu’un voudra te confier, en étant sûr que nous le suivrons pas dans cette aventure « .

En attendant, l’intérim de l’ancien directeur général des douanes ivoiriennes, candidat malheureux à la présidentielle de 2010, sera assuré par le secrétaire général du parti, Soro Brahima. Une déclaration devrait intervenir dans les heures qui suivent.

Chris Monsékéla

