Veillée de KOUDOU Maxime : Le Pasteur BALLOU Christophe et sa bande organisée emporte l’argent (£30,000.00) des collectes des Communautés Ivoirienne, Ougandaise, Nigériane et Ghanéenne

Chère Sœur, cher Frère de la Communauté Ivoirienne au Royaume-Uni,

Nous avons longtemps hésité à t’écrire et nous espérons que ces quelques mots sauront te faire oublier le malhonnête et très honteux comportement du véreux Pasteur BALLOU Christophe, monsieur BALLOU Serges et de mesdames Marie Andrée BALLOU, GBALÉ Olga et de madame Patricia DJOUROU-LÉBÉ, présidente de la Communauté ZIKOBOUO au Royaume-Uni de leurs complices, lors de la veillée d’hommage à KOUDOU Maxime et de soutien financier à sa famille (femmes et enfants) que nous avons organisée la nuit du samedi 10 au dimanche 11 juin 2017.

Sache chère Sœur, cher Frère, que tout comme toi, nous, les membres du Comité d’Organisation de cette veillée, sommes choqués et très embarrassés du braquage spectaculaire, irréfléchi et malheureux de l’argent (estimé à £30,000.00) de la collecte de chaque Ivoirienne, Ivoirien et des communautés ghanéenne, nigériane et ougandaise. Nous sommes donc tous victime du caractère d’un Pasteur fourbe à qui nous avions placé notre confiance avec son équipe.

Nous avons pleinement conscience du mal que cet acte de malversation irrespectueux pourrait causer à la « CHAÎNE DE SOLIDARITÉ » existante depuis des décennies au sein de la Communauté Africaine en général et particulièrement celle des Ivoiriens au Royaume-Uni. Nous ne chercherons pas, alors-là vraiment pas du tout, à te donner des excuses pour justifier ce vol ; mais plutôt la vérité sur cette situation malheureuse.

Sauras-tu nous pardonner ? Nous apprécions énormément ta haute culture de la « Solidarité dans le Malheur ». Et c’est cela qui rend la honte, l’humiliation et l’ingratitude du Pasteur BALLOU Christophe, BALLOU Serges et Marie Andrée BALLOU, GBALÉ Olga et Patricia DJOUROU-LÉBÉ et leur bande organisée encore plus cuisantes. Nous ne voulions vraiment pas te faire de la peine avec de tels agissants de canaillerie, de méchanceté et d’immoralité du Pasteur BALLOU Christophe et sa bande organisée. Mais hélas ! Nous regrettons amèrement de n’avoir pas vu venir cette malversation, car nous pensions avoir affaire à un homme de Dieu avec un sens évolué.

Sache que nous allons, dans les jours à venir, te donner le montant exact des collectes que nous estimons à plus £30,000.00 ; et le nombre exact de pagnes et de kitas. Nous dénoncerons également tous les membres de la « Bande organisée BALLOU ». Et cette façon de dénonciation publique nous aidera tous à dépasser puis à oublier cette triste histoire. Pour que notre très heureuse « CHAÎNE DE SOLIDARITÉ » demeure et reste forte.

Nous sommes sincèrement désolés et souhaitons par-dessus tout que tu acceptes nous excuses. Nous ne supporterions pas que la « CHAÎNE DE SOLIDARITÉ » de la Communauté Ivoirienne perde des maillons par la faute de la « Bande organisée BALLOU » et la Communauté ZIKOBOUO au Royaume-Uni. C’est pourquoi tout en te faisant ces excuses, nous souhaiterions que tu nous fasses des propositions concrètes.

Pour le Comité d’Organisation de la Veillée de KOUDOU Maxime

MAHI Zéguy

Président du Comité

