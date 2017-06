Côte-d’Ivoire Roger Banchi écrit à Ouattara: «Ado, ce que tu n’as pas fait en 6 ans, tu le fais quand?»

L’Ancien rebelle Roger Banchi Search Roger Banchi sort une nouvelle fois de réserve via compte Twitter pour tancer le pouvoir en place.

L’ex ministre des Petites et moyennes entreprises en 2003 dans de nombreux tweets publié sur son compte n’a pas été tendre avec l’actuel chef de l’Etat, que serait selon lui, la cause de la non-réconciliation des ivoiriens.

Et l’ex membre du MPIGO d’interroger le numéro un du palais présidentiel. « « Ado, ce que tu n’as pas fait en 6 années de pouvoir, tu le fais quand? »

Ci-dessous les tweets publiés par celui qui se fait désormais appeler Youssouf Roger Banchi Search Roger Banchi dont l’opinion n’a plus de ses nouvelles après s’être retiré de la vie politique ivoirienne.

« Oui…malgré l’amer sentiment d’avoir eu 1 jeunesse vampirisée par Alassane Ouattara, il ne faut pas regretter de lui avoir prêté allégeance.

Le Goumin goumin est la version Ivoirienne, avec ce qu’elle contient de notre humour légendaire du dépit amoureux. Ado Dieu va te punu !!!

Tout ce que Dieu Fait est Bon! Même tomber jeune dans le filet d’1 cynique,d’1 Oiseleur, fait partie du plan Divin. Grâce LUI soit rendue !

Ado m’a dérobé 1 belle part de mes idéaux les plus candides…ceux qui nourrissaient mes rêves d’un avenir fraternel et souriant en CI225.

Les parents divisés, les familles divisées, les Amis divisés…comment 1 homme peut-il engendrer autant de tristesse et de division ? Pourquoi?

Voilà 6 Années que nous supplions cet homme, de nous laisser nous réconcilier à l’Ivoirienne, dans la joie et l’insouciance. Il ne veut pas.

Ado, ce que tu n’as pas fait en 6 années de pouvoir, tu le fais quand? Tu nous libères quand? Ou bien sommes-nous enterrés en sacrifice?

Nous sommes Africains et 1 peu superstitieux je refusais d’écouter ces balivernes qui m’affirmaient que tu nous a donné en sacrifice.

Voilà 17 ans que je t’ai prêté allégeance! Depuis, on dirait courant s’est coupé dans ma vie. Rien de Bon, si c’est pas palabre! Tu m’as zamou?

Ado, faut sciencer…ton affaire-là n’est pas clair. Ça c’est quelle vie lugubre ça17 ans de palabre qui finit pas…faut Mais, comme je le disais avant, il ne faut pas regretter …tout ce que Dieu Fait est Bon. L’avenir nous dira pourquoi nous avons dû vivre ça.

Souvent dans mon goumin, je regarde les photos des belles infrastructures. ça me console 1 peu je me dis: tout n’a pas été vain…ahhh goumin!

Ado, tu engendres trop de mal être dans la société Ivoirienne, et trop peu de bien être pour compenser…tu n’arranges plus la majorité.

De toutes les façons, Ado est en train de rendre le pouvoir doucement, doucement avec armes et bagages, aux Ivoiritaires de l’ex Parti Unique.

Quand il aura achevé de leur rendre leur pouvoir, pour lequel il a sacrifié nos jeunesses…tout sera accompli. Nous comprendrons enfin tout.

Quand mes parents Ivoiritaires me disaient de ne pas suivre le monsieur là…je les détestais. Voila ça…ils se sont réconciliés sur mon dos.

Les gens m’avaient prévenu. L’Africain est animiste. Quand ils se réconcilient , c’est toujours en sacrifiant quelque chose…poulet, mouton.

Seigneur Dieu Tout Puissant , Accorde nous par Miséricorde, la Réconciliation Nationale en CI225 avec toussans sacrifice autre que la Prière! »

