Côte d’Ivoire: La dépouille du footballeur Cheick Tioté attendue jeudi à Abidjan

La dépouille du footballeur international ivoirien Cheick Tioté, décédé le 5 juin en Chine en pleine séance d’entrainement avec son club, arrive jeudi à Abidjan, a annoncé la fédération ivoirienne de football (FIF), dans un communiqué publié lundi.

“Le Président de la Fédération Ivoirienne de Football et le Comité Exécutif portent à la connaissance des Clubs, des Groupements d’intérêts, de la presse et du public sportifs que la dépouille mortelle du joueur TIOTE Cheik Ismaël arrivera le jeudi 15 juin 2017, à 13H50, à l’aéroport international d’Abidjan’’, écrit l’instance fédérale.

Cheick Tioté, 30 ans, est décédé le 5 juin lors d’une séance d’entrainement avec son club du Beijing Enterprises (D2 chinoise).

Le joueur, passé par Anderlecht et Newcastle, comptait 52 sélections en équipe nationale qu’il avait intégrée en 2009.

Avec “les Eléphants’’, il a remporté la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2015 et participé aux Mondiaux 2010 et 2014.

