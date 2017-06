Côte-d’Ivoire: Six mois de prison et une amende 300 000 FCFA pour avoir vendu un bébé chimpanzé

Les sieurs Ibrahima et Mohamed Traoré, deux trafiquants d’espèces protégées, ont été condamnés à six mois d’emprisonnement ferme, assorti d’une amende de 300 000 FCFA par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan Plateau (TPI) pour détention illicite et vente d’un bébé chimpanzé et de perroquets.

Selon une note d’information transmise lundi à l’AIP, les deux individus ont été interpellés en décembre 2016 dans la commune de Port-Bouët par des équipes du ministère des Eaux et Forêts et d’Interpol, suite à une enquête menée par la chaîne de Télé Radio britannique BBC. Lors de leur interpellation, les trafiquants avaient en leur possession un bébé chimpanzé et des perroquets, deux espèces intégralement protégées.

