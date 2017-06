Côte d’Ivoire: Un proche de Macron chez Soro

Guillaume Soro visité ce week-end par un proche du nouveau Président français, Emmanuel Macron

Le Président de l’Assemblée nationale, SEM. Guillaume Kigbafori Soro, a reçu, ce samedi 09 juin 2017 à sa résidence, une visite de courtoisie de M. M’jid El Guerrab, candidat aux Législatives françaises pour la Majorité Présidentielle incarnée par le Mouvement ‘’La République En Marche’’ (LAREM) du nouveau Président français, M. Emmanuel Macron.

M. M’jid El Guerrab est candidat aux Législatives françaises au titre des Français de l’Etranger pour la 9ème circonscription qui comprend la Côte d’Ivoire, le Sénégal, le Mali etc. le ministre Sidiki Konaté était aux côtés du Président Soro lors des échanges avec ce proche du nouveau Chef d’Etat Français.

Très ravi de cette visite, le chef du Parlement ivoirien lui a traduit ses remerciements pour cette initiative, tout en lui souhaitant bonne chance pour les Législatives françaises dont il est candidat. Il n’a pas non plus manqué de réitérer son admiration et ses félicitations à l’endroit du jeune Président Français nouvellement élu, M. Emmanuel Macron, qui incarne pour lui le renouvellement en profondeur de la classe politique française.

Les élections législatives françaises qui se sont déroulées ce dimanche 10 juin sur toute l’étendue du territoire français, ont eu ceci de particulier de bouleverser totalement tout le paysage politique français. Tel un tsunami, le mouvement la République En Marche de Emmanuel Marcon a raflé 32.32 % des voix avec environ entre 415 et 455 des sièges sur 577 sièges attendus à l’Assemblée nationale. Avec cette majorité absolue, LAREM, à l’issue du second tour prévu pour le dimanche 18 juin prochain, aura les coudées franches à l’Assemblée nationale pour mener à bien le programme de gouvernement du Président Macron.

La République En Marche est suivie des Républicains du candidat perdant aux Présidentielles, M. François Fillon, qui obtient 21.58 % des voix. En 3ème place le Front national (FN) de Marine le Pen avec 13.2% des voix suivi de la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon qui se place en 4ème place avec 11. 02 % des voix. Le Parti Socialiste du Président sortant François Hollande a quant à lui été simplement étrillé avec 9.51 % des voix. Plusieurs grosses têtes de la Gauche comme de la Droite françaises sont tombées lors de ce premier tour des élections législatives de ce dimanche 10 juin 2017.

Faut-il le souligner, le Président de la République, SEM. Alassane Ouattara, en visite officielle en France, a été reçu ce dimanche dans la matinée à l’Elysée par son homologue français, M. Emmanuel Macron, après avoir voté en compagnie de son épouse.

Louis Konan

