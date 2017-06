Fusillade à Washington: le tireur est « décédé », un élu dans « un état critique »

Un homme a tiré sur des élus républicains qui jouaient au baseball, près de Washington. Cinq personnes ont été blessées, dont Steve Scalise, dans « un état critique ».

Un homme armé d’un fusil semi-automatique a ouvert le feu sur un terrain de baseball ou des élus républicains s’entraînaient à Alexandria, à quelques kilomètres de la capitale Washington, ce mercredi matin vers 6h30 locales -10h30 TU.

Plusieurs personnes ont été blessées, dont l’élu Steve Scalise, numéro 3 du parti républicain à la chambre des représentants. Touché à la hanche, il a été transporté à l’hôpital MedStar de Washington où il a été opéré.

« Le représentant Scalise a été grièvement blessé et reste dans un état critique », a écrit sur Twitter l’hôpital MedStar de Washington. Dans un premier temps, il avait été décrit par son bureau comme dans un « état stable », conscient et ayant parlé à son épouse au téléphone avant d’entrer en salle d’opération.

Au total, cinq personnes, dont des policiers et au moins un collaborateur, ont été blessées et hospitalisées, selon la police d’Alexandria.

Le tireur, fan de Bernie Sanders

Le tireur, arrêté par la police d’Alexandria, est mort quelques heures plus tard des suites de ses blessures, quand la police a riposté à ses tirs. Il s’agit de James T. Hodgkinson, un homme de 66 ans. Selon Charles Orear, un homme de 50 ans qui connaissait le suspect, ce dernier était « très calme, très réservé » et fan de… Bernie Sanders, se rappelle-t-il auprès du Washington Post.

Sur sa page Facebook, consultée par L’Express mais supprimée depuis, James T. Hodgkinson avait effectivement publié de nombreux messages de soutien à l’ex-candidat Démocrate. De son côté, Bernie Sanders a condamné un « l’acte abject » commis par ce partisan. « Toute forme de violence est inacceptable dans notre société, je condamne cette action dans les termes les plus forts », a-t-il écrit dans un communiqué.

« C’était un progressiste passionné qui ne montrait aucun signe de violence ou de méchanceté envers les autres », explique-t-il, précisant avoir rencontré James T. Hodgkinson il y a quelques mois, alors qu’ils « travaillaient en tant que bénévoles sur la campagne » du candidat à la primaire démocrate.

« J’entends ‘bam!’, je me retourne et je vois un fusil »

L’homme était pourtant déterminé à en découdre. La scène aurait été d’une extrême violence, selon les témoins. Des dizaines de balles ont été tirées au cours de la fusillade, qui n’a pris fin qu’avec les tirs de riposte des officiers de la police du Capitole présents sur place.

« J’étais sur le terrain et j’entends ‘bam!’, je me retourne et je vois un fusil sur la troisième base (…) J’entends un autre ‘bam!’ et je réalise qu’il s’agit d’un tireur. Au même moment j’entends Steve Scalise pousser un cri. Il a été touché (…) L’arme était un semi-automatique et il [le tireur] a continué à tirer sur différentes personnes », raconte le républicain Mo Brooks sur CNN.

Ce dernier explique que l’équipe de baseball républicaine, composée d’élus et de collaborateurs, s’entraînait pour un match caritatif, quand les coups de feu ont commencé à éclater. Les officiers de sécurité qui accompagnaient les élus ont riposté en utilisant leurs armes de poing. Au moins deux des policiers ont été blessés.

Sans la police, « c’était un massacre »

Les responsables comme Steve Scalise sont entourés de gardes du corps en permanence, mais « sans l’intervention de la police du Capitol », qui protège les élus du Congrès, « personne n’aurait survécu, ç’aurait été un massacre », confie le sénateur du Kentucky, Rand Paul, témoin de la scène.

Donald Trump a déclaré sur son compte Twitter personnel que le « Rep. [représentant] Steve Scalise de Louisiane, un vrai ami et un patriote, a été grièvement blessé mais (…) se rétablira complètement. »

« Nous sommes profondément attristés par la tragédie. Nos pensées et nos prières vont aux membres du Congrès, leurs équipes, la police du Capitole, les premiers secours ainsi que tous ceux qui ont été affectés », a ajouté le président américain dans un communiqué.

Steve Scalise, ex du tea-party, militant pro-armes

Steve Scalise, 51 ans, est le « Whip » de la Chambre, c’est-à-dire le numéro trois dans la hiérarchie de la chambre basse du Congrès. Le « Whip », incarné par le personnage Frank Underwood au début de la série House of Cards, est chargé de la discipline de parti.

Représentant une circonscription de Louisiane, il incarne l’aile ultra-conservatrice du parti, issu du Tea Party et avait rejoint l’équipe de direction de la Chambre en 2014 dans un effort de synthèse.

Ardent défenseur de l’orthodoxie conservatrice, tant sur les questions religieuses que sur la législation sur les armes, Steve Scalise avait été ciblé par une controverse en décembre 2014, après la révélation d’un discours prononcé en 2002 devant un groupe partisan de la supériorité de la race blanche 12 ans auparavant, alors qu’il était élu local.

