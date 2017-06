Côte d’Ivoire : Pascal Affi N’guessan maintient sa marche samedi

Serge Alain KOFFI

Pascal Affi N’Guessan, président d’une aile du Front populaire ivoirien (FPI, Opposition), a affirmé mercredi qu’il maintient la « marche pacifique et citoyenne » qu’il prévoit organiser samedi pour dénoncer la politique menée par le chef de l’État Alassane Ouattara.

“La marche aura effectivement lieu’’, a assuré M. Affi N’guessan, lors d’un point de presse au siège du parti, à Abidjan.

Il a expliqué que la marche ne vise pas à “défendre’’ les seuls “intérêts partisans de son parti’’.

“C’est une marche citoyenne d’intérêt national et nous espérons que c’est la Côte d’Ivoire dans sa diversité qui va se retrouver dans cette manifestation’’, a-t-il poursuivi.

Concernant l’autorisation de la manifestation et son volet sécuritaire, il a expliqué avoir adressé “depuis le 23 mai’’ un courrier “au préfet de police et au préfet de région pour leur expliquer les motivations de la marche et son circuit’’.

SKO

Alerte info/Connectionivoirienne.net

Commentaires Facebook

Commentaires