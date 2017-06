Côte d’Ivoire: Des milliers de pièces contrefaites saisies à Abidjan

« Des milliers de pièces », interrupteurs, disjoncteurs et autres objets électriques contrefaits ont été saisis mercredi lors d’une opération coordonnée dans plusieurs points de la capitale économique ivoirienne Abidjan, a constaté un journaliste de l’AFP.

« Plusieurs milliers de pièces ont été saisies. L’enquête va se poursuivre pour démanteler le réseau », a affirmé à l’AFP une source proche du dossier.

Les gendarmes sont notamment intervenus à Treichville (sud d’Abidjan) et à Adjamé (centre), grand quartier populaire où se trouve un des plus grands marchés de la ville.

« L’opération s’est bien passée », a affirmé à l’AFP Innocent Nguessan, un des commissaires-priseurs présents, appelant de ses voeux d’autres saisies de ce type dans tous les secteurs et notamment la pharmacie. « Certains peuvent se faire (remplir) les poches en faisant des contrefaçons (…) au détriment des populations ».

« Les contrefaçons touchent tout le monde. C’est très sensible quand on utilise du matériel électrique. S’il y a un court-circuit au lieu de couper le courant, cela prend feu », a-t-il expliqué.

En mai, les autorités avaient saisi 40 tonnes de faux médicaments à Adjamé lors d’une opération qui avait nécessité près de 700 membres des forces de l’ordre.

AFP

Commentaires Facebook

Commentaires