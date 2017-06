Côte-d’Ivoire: «2020 ce n’est pas maintenant», répond Ouattara depuis Strasbourg

Le président ivoirien, Alassane Ouattara a animé un point de presse avec le président du parlement européen, Antonio Tajani après la séance plénière de la session de ce mercredi 14 juin 2017. Profitant d’une série de question posée par notre envoyé spécial, Philippe Kouhon, il a re-précisé ses propos sur plusieurs sujets notamment, la question des migrants ivoiriens bloqués dans les pays de transit et qui subissent des pires atrocités, la question de la réforme de l’armée et enfin celle de sa succession au pouvoir en 2020.

« Concernant la migration, nous condamnons toute humiliation des êtres humains et des jeunes. Ce qui se passe dans ces pays de transit est inacceptable. Mais je vais dire que beaucoup de personnes qui arrivent en Italie et qui disent qu’elles sont de nationalités ivoiriennes ne le sont pas. Nous avons engagé avec l’Italie un travail de clarification à cet égard et les derniers sondages ont montré qu’on a seulement 10% de ces personnes qui sont ivoiriennes. Sinon ce qu’il faut, c’est de créer des emplois pour que ces jeunes gens ne se retrouvent pas dans des situations dramatiques » a-t-il répondu s’agissant du sort des ivoiriens dans les pays de transit de l’immigration clandestine.

Concernant la question de la réforme de l’armée le président Alassane Ouattara a déclaré qu’elle se déroule bien : « Le DDR a coûté près de 100 milliards de Fcfa et la Côte d’Ivoire l’a réalisé en moins de trois ans. C’est exceptionnel». Il a ajouté que c’est un processus qui doit se poursuivre : « Nous avons besoin de renforcer la formation des jeunes soldats, les envoyer en stage etc… Nous avons besoin de renfoncer le commandement et tout cela est en perspective et par conséquent, je n’ai pas de doute qu’avec cette amélioration du professionnalisme de notre armée, nous pourrons contribuer encore plus aux opérations de maintien de la paix. Depuis trois mois nous avons envoyé un contingent au Mali et nous comptons porter notre contribution au retour de la paix au Mali ».

Sur la question de sa succession, Alassane Ouattara s’est voulu clair : « Nous avons une belle constitution qui est en place et qui a été votée à plus de 93%. Moi-même mon élection s’est faite en 2015. Des élections transparentes, démocratiques, reconnues par tous. J’ai été même félicité par mes adversaires.Et j’ai été élu à 83% . Donc je vais vous dire simplement que 2020, ce n’est pas maintenant ». A bon entendeur….

Philippe Kouhon, envoyé spécial à Strasbourg- Photo DR –

Afrikipresse.fr

