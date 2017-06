Mutineries en Côte-d’Ivoire: Le reliquat des primes aux soldats sera payé ce mois de juin, assure le PM

Le Premier ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly, a annoncé jeudi à Abidjan que le reliquat de la prime des soldats qui s’étaient mutinés en mai sera payé à la fin de ce mois de juin, ajoutant que “des fonds ont déjà été mobilisés’’.

“Les deux millions seront payés ce mois-ci. Et les fonds ont déjà été mobilisés et logés dans un compte avant notre départ en mission’’, a déclaré M. Gon Coulibaly, lors d’une conférence de presse, destinée à faire le point de sa récente mission en Europe et aux Etats-Unis dans le cadre de la 3e émission d’emprunt de la Côte d’Ivoire sur les marchés financiers internationaux appelé Eurobond.

Mi-mai, des soldats avaient bruyamment manifesté dans plusieurs villes du pays pour exiger le paiement du reliquat (7 millions de FCFA) de leurs primes (12 millions de FCFA) dont une première tranche (5 millions de FCFA) avait été déjà versée en janvier après une mutinerie.

Le gouvernement a accepté de verser à chacun des 8.400 soldats un acompte de 5 millions de FCFA, les deux millions restant devant être payés fin juin.

Après la mutinerie des soldats, des ex-combattants démobilisés avaient manifesté à Abidjan et à Bouaké (centre) pour exiger aussi des primes.

Les concernant, le Premier ministre a annoncé “des mesures pour consolider leur réinsertion’’ sans autres précisions.

Il a toutefois rappelé que les ex-combattants démobilisés avaient déjà bénéficié d’assistance financière et de projets financés par le gouvernement lors du programme de démobilisation.

