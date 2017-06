Après l’appel d’Alpha Blondy à une amnistie générale, Méambly reçoit un soutien de taille

Le président du groupe parlementaire « Agir pour le peuple », Méambly Tié Evariste Edouard, est heureux de la sortie d’Alpha Blondy. Depuis le Sénégal où il se trouvait, hier jeudi 15 juin 2017, il a exprimé sa joie, au cours d’une conversation téléphonique, suite au plaidoyer de la star ivoirienne du reggae, pour « une amnistie générale » et pour la libération de tous les prisonniers détenus dans le cadre de la crise post-électorale de 2010-2011 en Côte d’Ivoire. De fait, le vote d’une loi d’amnistie et la libération des prisonniers issus des partis politiques, sont le combat, depuis un moment, de Méambly Evariste et de son groupe parlementaire « Nous sommes très heureux de cette proposition d’amnistie générale d’Alpha Blondy.

Il vient ainsi de nous rejoindre dans le combat que nous menons depuis des mois, avec notre groupe parlementaire, pour le vote d’une loi d’amnistie, qui va faire libérer tous les pro-Gbagbo, y compris Laurent Gbagbo et Blé Goudé, et empêcher, demain, des poursuites contre les pro-Ouattara », a réagi Méambly Evariste. « Quand je serai à Abidjan, je vais chercher à rencontrer le doyen Alpha Blondy. Alpha Blondy m’avait déjà soutenu, en 2009, lors du lancement des activités du Comité national de soutien aux forces de réunification (Conasfor), au Palais de la culture, en présence des généraux Mangou et Bakayoko. Il avait même donné sa participation à cette occasion pour la réunification des deux armées ex-belligérantes », a ajouté le député de Facobly. Il a rappelé avoir déjà fait la promotion de cette proposition de loi d’amnistie auprès d’une délégation de la Cour pénale internationale (Cpi) en mission à Abidjan, du chef du Parlement ivoirien, Guillaume Soro, du Front populaire ivoirien (Fpi-camp Sangaré), du « National democratic Institute » (Ndi, en français, Institut national pour la démocratie), des ambassades comme celles d’Afrique du Sud et de la Grande Bretagne notamment. « J’ai déjà aussi reçu à Abidjan, le soutien de l’artiste Soum Bill dans mon ambition de faire voter une loi d’amnistie à l’Assemblée nationale. La rédaction de cette proposition de loi est pratiquement bouclée au 3/4. Au moment opportun, nous allons faire une marche, avec tous les Ivoiriens épris de paix, de la place de la République au Plateau, à l’Assemblée nationale, pour déposer cette proposition de loi. Je serai heureux qu’Alpha Blondy soit avec nous à cette occasion. Nous sommes convaincu qu’après le vote de cette loi, le président Ouattara va mériter le prix Nobel de la paix », a affirmé Méambly Evariste.

Source : Soir Info

Commentaires Facebook

Commentaires