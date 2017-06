Le Budget 2017 de la Côte-d’Ivoire a enregistré une perte de 400 milliards Fcfa annonce le Premier ministre

Selon le chef du gouvernement, en dépit du rachat enregistré, l’Eurobond 2017 va renforcer les perspectives de croissance, à travers le financement des projets structurants, nécessaires pour le développement de la Côte d’Ivoire.

Budget 2017 : Une perte de 400 milliards Fcfa enregistrée, estime le Premier ministre

Selon le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, en dépit du rachat des emprunts internationaux précédents, l’Eurobond 2017 va renforcer les perspectives de croissance, à travers le financement des projets structurants, nécessaires pour le développement de la Côte d’Ivoire. D’autant plus que, révèle –t-il, le budget 2017 a enregistré une perte de 400 milliards Fcfa due à la baisse des cours du cacao, du pétrole et du paiement des soldes des militaires qui se sont radicalisés. Il s’exprimait, ce jeudi 15 juin à Abidjan-Plateau, lors d’une conférence de presse relative à l’Euro-obligation, qui a permis à la Côte d’Ivoire et à « grâce au leadership du Président Ouattara », de récolter 141,25 milliards Fcfa.

Selon le chef du gouvernement, l’émission d’Eurobond vise à permettre aux Etats d’accélérer l’exécution de leur programme de développement.

Concernant cet troisième Eurobond, Amadaou Gon Coulibaly a expliqué qu’il n’affecte en rien le taux d’endettement. « Je voudrais à cet égard rappeler que le taux d’endettement de notre pays s’établit à fin 2016 à 42,1%, l’un des plus faibles de la zone Uemoa et largement en deçà de la norme communautaire de 70% ».

Il s’est félicité du fait que cet emprunt qui a mobilisé un nombre important d’investisseur, fait de la Côte d’Ivoire, hormis l’Afrique du Sud, le premier pays subsaharien à émettre un Eurobond en Euro. Mieux le pays est la deuxième économie subsaharienne en terme de croissance, dit-il.

Kamagaté Issouf

FratMat.info

