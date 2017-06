Côte d’Ivoire: Quinze jeunes formés à la création de dessins animés

Quinze jeunes dessinateurs viennent d’achever une formation aux métiers d’animateurs 2D et 3D à Abidjan. Pendant trois mois, ils ont participé à ces formations gratuites, subventionnées par une institution du gouvernement Américain, la Fondation des Etats-Unis pour le Développement en Afrique (USADF).

« Le plus intéressant est qu’on a surtout fait de la pratique, ce qui nous a permis de beaucoup apprendre en peu de temps, » a dit l’un des stagiaires, Moriba Ouattara, dessinateur et infographiste. « Je suis passionnée par l’animation et cette formation a été vraiment enrichissante, » a ajouté une autre participante, Epiphanie Kouadio, étudiante en Master à l’INSAAC.

A la suite de ces formations, qui se sont déroulées entre janvier et mai 2017, quelques stagiaires ont intégré l’entreprise de production Studio 6, bénéficiaire de la subvention Américaine. Ils participent depuis à la production de la série d’animation éducative pour enfants intitulée « Nubu et Yara ». Cette œuvre dont la livraison est prévue pour fin 2017 met en scène deux enfants Africains sensibilisant sur des défis de notre époque liés à l’environnement, la santé, aux valeurs Africaines, à notre histoire… Deux épisodes de cette série seront présentés à la presse et à des partenaires lors d’une cérémonie le 30 juin au Centre Américain Andrew Young (Abidjan Plateau).

« On est globalement satisfaits et particulièrement d’avoir eu une majorité de participants de Yopougon où notre entreprise est basée. La formation s’est bien déroulée malgré quelques petits ennuis mais c’est une première expérience que nous espérons pérenniser et améliorer, » a dit Honoré Essoh, le Directeur de Studio 6. « Nous comptons dans l’avenir étendre le programme sur une plus longue durée et intégrer d’autres métiers de l’audiovisuel où les formations sont inexistantes en Côte d’Ivoire ».

Le projet de formation et de production de la série « Nubu et Yara » a vu la participation de spécialistes de Côte d’Ivoire dont Pierre-Marie Sindo (directeur artistique et formateur) et Daniel Zamblé (formateur) ; de France, Jean-Pierre Tardivel (qui a animé une session spéciale) et des Etats-Unis, Dayan Paul (animateur senior et mentor du projet).

La subvention de l’USADF a été attribuée à Honoré Essoh lors de sa participation au programme de formation YALI 2016 aux Etats-Unis.

Email : prod@studio6.ci/ Tél : 56 38 22 88 / Page Facebook : Nubu et Yara

Commentaires Facebook

Commentaires